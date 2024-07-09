Санврачи рассказали об опасности купания в реке Тура

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как рассказала глава регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо, причина кроется в невозможности гарантий соответствия санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения. К тому же с подобными заявлениями в Управление не поступало, пишет издание 72.RU.
Кроме того, она подчеркнула, что перед крещенскими купаниями ведомство традиционно проводит лабораторный контроль качества воды в точках, где православные намерены по традиции собраться. Однако в любом случае, для проведения работ необходима заявка от муниципалитета.
Напомним, ранее в Екатеринбурге после купания в открытом водоеме вся семья покрылась пятнами.