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Санврачи рассказали об опасности купания в реке Тура

Санврачи рассказали об опасности купания в реке Тура

9 июля 2024, 13:12
Фото: 1MI
Жителей Тюменской области предупредили о том, чем чревато купание в Туре для обычных отдыхающих. Вопрос задали сами жители после соревнований по триатлону. Противоречит запрету и создание купелей на праздник Крещения.

Как рассказала глава регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо, причина кроется в невозможности гарантий соответствия санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения. К тому же с подобными заявлениями в Управление не поступало, пишет издание 72.RU.

Кроме того, она подчеркнула, что перед крещенскими купаниями ведомство традиционно проводит лабораторный контроль качества воды в точках, где православные намерены по традиции собраться. Однако в любом случае, для проведения работ необходима заявка от муниципалитета.

Напомним, ранее в Екатеринбурге после купания в открытом водоеме вся семья покрылась пятнами.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Опасность#Река#Роспотребнадзор#Природа#Купание#Екатеринбург
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