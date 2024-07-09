Шесть тонн опасной рыбы выявили в Свердловской области

Несоответствие объемов, указанных в документации предприятия и в ветеринарных документах, составило 21 процент. Также во время проверки было установлено, что, употребляя такую рыбу, люди могут заразиться паразитарными болезнями. В связи с этим руководству предприятия было вынесено предупреждение.