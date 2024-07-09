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Шесть тонн опасной рыбы выявили в Свердловской области

Шесть тонн опасной рыбы выявили в Свердловской области

9 июля 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области обнаружили шесть тонн некачественной рыбы неизвестного происхождения, которую собирались пускать в продажу.

Продукцию, опасную для употребления, обнаружили сотрудники Россельхознадзора. Кроме того, во время проверки документов инвентаризации был выявлен регулярный рост объемов продукции, рассказали в пресс-службе ведомства.

Несоответствие объемов, указанных в документации предприятия и в ветеринарных документах, составило 21 процент. Также во время проверки было установлено, что, употребляя такую рыбу, люди могут заразиться паразитарными болезнями. В связи с этим руководству предприятия было вынесено предупреждение.

Напомним, в июне 2024 года в Свердловскую область привезли партию опасных яблок из Узбекистана.

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