Шесть тонн опасной рыбы выявили в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Продукцию, опасную для употребления, обнаружили сотрудники Россельхознадзора. Кроме того, во время проверки документов инвентаризации был выявлен регулярный рост объемов продукции, рассказали в пресс-службе ведомства.
Несоответствие объемов, указанных в документации предприятия и в ветеринарных документах, составило 21 процент. Также во время проверки было установлено, что, употребляя такую рыбу, люди могут заразиться паразитарными болезнями. В связи с этим руководству предприятия было вынесено предупреждение.
Напомним, в июне 2024 года в Свердловскую область привезли партию опасных яблок из Узбекистана.