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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Свердловской области врачи успешно лечат рак печени заморозкой

Свердловские врачи изобрели уникальный способ борьбы с раком: опухоль заморозят

9 июля 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области врачи успешно лечат рак печени заморозкой

Свердловские доктора изобрели уникальный способ лечения рака печени и легких за полтора часа и без разрезов.

Свердловские врачи стали новаторами в лечении онкологических больных. Благодаря их изобретению, у пациентов со злокачественным раком легких и печени появился уникальный шанс исцелиться, да еще и без полостной операции.

Злокачественные новообразования лечат всего за час-полтора, замораживая их при температуре -40 градусов.

Называется такой метод — криоабляция. Он представляет собой специальный аппликатор, который под контролем УЗИ или рентгена приближается к опухоли. Достигнув цели он создает вокруг опухоли «ледяной шар», который и уничтожает злокачественные клетки, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

В Свердловской области ухудшились показатели по заболеваемости онкологией
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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Онкология#Рак#Онкобольные#Онкозаболевания#Екатеринбург#Онкодиспансер
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