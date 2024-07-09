Свердловские врачи изобрели уникальный способ борьбы с раком: опухоль заморозят

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Свердловские врачи стали новаторами в лечении онкологических больных. Благодаря их изобретению, у пациентов со злокачественным раком легких и печени появился уникальный шанс исцелиться, да еще и без полостной операции.
Злокачественные новообразования лечат всего за час-полтора, замораживая их при температуре -40 градусов.
Называется такой метод — криоабляция. Он представляет собой специальный аппликатор, который под контролем УЗИ или рентгена приближается к опухоли. Достигнув цели он создает вокруг опухоли «ледяной шар», который и уничтожает злокачественные клетки, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.