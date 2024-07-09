Тагильчанка набрала кредитов на миллион рублей по инструкции «сотрудника Госуслуг»

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Очередная жертва телефонных воров в течение месяца оформляла в банках кредиты, чтобы «исчерпать кредитный потенциал». Мошенники заверили ее, что только так она сможет уберечься от финансовых потерь. Об очередном случае развода TagilCity.ru сообщили в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».
Все началось со звонка «оператора сотовой связи», который убедил тагильчанку продиктовать пароль с портала Госуслуг. Далее женщине начали приходить сообщения о взломе ее аккаунта и сообщения о том, что данные украдены. Затем она общалась уже с «оператором горячей линии» Госуслуг, брала кредиты и переводила деньги на указанные аферистами реквизиты.
Переговоры с преступниками продолжалось более месяца. За это время тагильчанка успела оформить пять кредитов на 1 млн 100 тысяч рублей. После этого «представитель Госуслуг» перестал выходить на связь, а потерпевшая написала заявление в полицию. Во время беседы с правоохранителями женщина вспомнила, что в апреле с ней проводилась профилактическая беседа на тему телефонного мошенничества. Однако эти знания ей в итоге не помогли: за все время общения с аферистами она не заподозрила обман.
Ранее девочка из Екатеринбурга оформила кредит на мать, поверив мошенникам.