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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Жительница Нижнего Тагила влезла в крупные долги из-за мнимого взлома Госуслуг

Тагильчанка набрала кредитов на миллион рублей по инструкции «сотрудника Госуслуг»

9 июля 2024, 15:25
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Нижнего Тагила влезла в крупные долги из-за мнимого взлома Госуслуг

Мошенники развели 37-летнюю жительницу Нижнего Тагила на крупную сумму, заставив набрать кредитов в банке. Незадолго до этого полиция предупредила ее о схемах обмана, которыми пользуются аферисты.

Очередная жертва телефонных воров в течение месяца оформляла в банках кредиты, чтобы «исчерпать кредитный потенциал». Мошенники заверили ее, что только так она сможет уберечься от финансовых потерь. Об очередном случае развода TagilCity.ru сообщили в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».

Все началось со звонка «оператора сотовой связи», который убедил тагильчанку продиктовать пароль с портала Госуслуг. Далее женщине начали приходить сообщения о взломе ее аккаунта и сообщения о том, что данные украдены. Затем она общалась уже с «оператором горячей линии» Госуслуг, брала кредиты и переводила деньги на указанные аферистами реквизиты.

Переговоры с преступниками продолжалось более месяца. За это время тагильчанка успела оформить пять кредитов на 1 млн 100 тысяч рублей. После этого «представитель Госуслуг» перестал выходить на связь, а потерпевшая написала заявление в полицию. Во время беседы с правоохранителями женщина вспомнила, что в апреле с ней проводилась профилактическая беседа на тему телефонного мошенничества. Однако эти знания ей в итоге не помогли: за все время общения с аферистами она не заподозрила обман.

Ранее девочка из Екатеринбурга оформила кредит на мать, поверив мошенникам.

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