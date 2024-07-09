Тагильчанка набрала кредитов на миллион рублей по инструкции «сотрудника Госуслуг»

Переговоры с преступниками продолжалось более месяца. За это время тагильчанка успела оформить пять кредитов на 1 млн 100 тысяч рублей. После этого «представитель Госуслуг» перестал выходить на связь, а потерпевшая написала заявление в полицию. Во время беседы с правоохранителями женщина вспомнила, что в апреле с ней проводилась профилактическая беседа на тему телефонного мошенничества. Однако эти знания ей в итоге не помогли: за все время общения с аферистами она не заподозрила обман.