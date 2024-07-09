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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Таксист в Тюмени ограбил четырех пьяных пассажиров

Таксист в Тюмени ограбил четырех пьяных пассажиров

9 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Водитель такси в Тюмени крал ювелирные украшения у пьяных пассажиров. Преступной деятельностью он занимался с весны 2021 года до середины лета 2022 года.

Мужчина выискивал на улицах города нетрезвых людей. В дороге, дождавшись, пока пассажир уснет, он крал ювелирные украшения. Таким образом он обокрал четырех горожан, рассказали в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Известно, что одному из потерпевших злоумышленник подсыпал в вино антипсихотический порошок. После грабежа он выбросил пассажира в малолюдном месте. Мужчина впал в кому. Его отвезли в больницу, где через некоторое время сумели его спасти.

Вскоре таксиста поймали и арестовали. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Напомним, в Екатеринбурге осудили местного жителя на 4,5 года за 14 квартирных краж, которые он совершал с 2021 по 2023 год.

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