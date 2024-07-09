Таксист в Тюмени ограбил четырех пьяных пассажиров

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Мужчина выискивал на улицах города нетрезвых людей. В дороге, дождавшись, пока пассажир уснет, он крал ювелирные украшения. Таким образом он обокрал четырех горожан, рассказали в пресс-службе тюменской прокуратуры.
Известно, что одному из потерпевших злоумышленник подсыпал в вино антипсихотический порошок. После грабежа он выбросил пассажира в малолюдном месте. Мужчина впал в кому. Его отвезли в больницу, где через некоторое время сумели его спасти.
Вскоре таксиста поймали и арестовали. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.
Напомним, в Екатеринбурге осудили местного жителя на 4,5 года за 14 квартирных краж, которые он совершал с 2021 по 2023 год.