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Три корзины лисичек набрали грибники в Свердловской области

Три корзины лисичек набрали грибники в Свердловской области

9 июля 2024, 07:21
Фото: 1MI
Грибники области рассказали, в каких местах можно собрать лисички. Так, например, одна из «тихих охотников» сумела набрать три корзины грибов. Любители поделились секретом, что лучше всего искать лисички в тенистых местах.

В сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что сейчас на солнце грибы слишком быстро сохнут, поэтому хороший «улов» можно найти лишь там, где лисички, отличающиеся абрикосовым или оранжевым оттенком, скрыты от палящих лучей. Зато в таких местах грибы растут большими «семьями».

Грибники отдельно отмечают необходимость защиты от насекомых, так как в тени мошки особенно много.

Ранее издание рассказывало об урожае лесных ягод, который радует тагильчан. В лесах уже есть и земляника, и черника.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Лес#Совет#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург
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