Три корзины лисичек набрали грибники в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что сейчас на солнце грибы слишком быстро сохнут, поэтому хороший «улов» можно найти лишь там, где лисички, отличающиеся абрикосовым или оранжевым оттенком, скрыты от палящих лучей. Зато в таких местах грибы растут большими «семьями».
Грибники отдельно отмечают необходимость защиты от насекомых, так как в тени мошки особенно много.
Ранее издание рассказывало об урожае лесных ягод, который радует тагильчан. В лесах уже есть и земляника, и черника.