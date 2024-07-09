Три корзины лисичек набрали грибники в Свердловской области

В сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что сейчас на солнце грибы слишком быстро сохнут, поэтому хороший «улов» можно найти лишь там, где лисички, отличающиеся абрикосовым или оранжевым оттенком, скрыты от палящих лучей. Зато в таких местах грибы растут большими «семьями».