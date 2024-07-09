Труп мужчины найден в Екатеринбурге спустя два дня поисков

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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По словам очевидца, в выходные компания местных жителей употребляла алкоголь и в какой-то момент потеряла одного из них, пишет Е1.
По предварительной версии, погибший, будучи в нетрезвом состоянии, отправился купаться в неположенном месте, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, 7 июля 2024 года под Екатеринбургом на озере Балтым исчез высокий мужчина, который пришел отдохнуть на пляж. У него есть две татуировки и рубец на животе. Обстоятельства его исчезновения неизвестны.