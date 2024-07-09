tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Труп мужчины найден в Екатеринбурге спустя два дня поисков

Труп мужчины найден в Екатеринбурге спустя два дня поисков

9 июля 2024, 04:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге нашли мертвым мужчину, которого искали два дня в районе Эльмаша. Тело было найдено в водах «Калиновских разрезов» 8 июля 2024 года.

По словам очевидца, в выходные компания местных жителей употребляла алкоголь и в какой-то момент потеряла одного из них, пишет Е1.

По предварительной версии, погибший, будучи в нетрезвом состоянии, отправился купаться в неположенном месте, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 7 июля 2024 года под Екатеринбургом на озере Балтым исчез высокий мужчина, который пришел отдохнуть на пляж. У него есть две татуировки и рубец на животе. Обстоятельства его исчезновения неизвестны.

Найден, погиб: в Перми обнаружили пропавшего 41-летнего свердловского дальнобойщика
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя поселка в Горноуральском ГО нашли мертвымБезногий голый мужчина в Екатеринбурге выпал с балкона и разбилсяЖитель Каменска-Уральского пропал два дня назад
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Поиск#Алкоголь#Вода#Труп#Мужчина#ЧП#Пропавший#Найден#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
Подпишитесь
«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
Вчера, 12:55
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
Вчера, 07:01
Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области
Вчера, 14:25
ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
Вчера, 09:47
Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга
Вчера, 06:52
«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым
Вчера, 13:30