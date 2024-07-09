Ученые инфицировали добровольцев коронавирусом для изучения иммунных реакций людей

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
Смертельно опасный вирус SARS-CoV-2, согласно лишь подтвержденным данным, поразил 670 млн человек. По информации, представленной ВОЗ в прошлом году, коронавирус унес жизни от 6,9 до 20 миллионов человек, сообщает newkhakasiya.online.
Несмотря на это, далеко не каждый человек, имевший контакт с инфицированным, впоследствии заболел. Специалисты решили выяснить, как избежать заражения, изучив иммунные реакции непосредственно после внедрения вируса в организм и до начала формирования симптомов.
Испытуемым вводили вирус в носовые ходы, после чего изучали изменения в крови и слизистой носа, а также иммунные клетки. Сообщается, что исследователи секвенировали свыше 600 тысяч отдельных клеток.
Иммунный ответ незаболевших волонтеров был нетипичным. Эти люди демонстрировали ранее не изученные врожденные иммунные реакции — более тонкие. У шести заболевших добровольцев отмечались быстрые иммунные реакции в крови, но медленная реакция слизистой.
Также учеными были установлены общие закономерности работы рецепторов активированных Т-клеток. Необычное исследование помогло не только лучше понять взаимодействие клеток иммунной системы, но и открыло возможности для создания инновационных методов лечения коронавируса и других заболеваний с помощью T-клеток.