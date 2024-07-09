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Updated Сегодня, 18:39

Ученые инфицировали добровольцев коронавирусом для изучения иммунных реакций людей

Ученые инфицировали добровольцев коронавирусом для изучения иммунных реакций людей

9 июля 2024, 18:39
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты занялись исследованием иммунных реакций 36 здоровых взрослых людей после их заражения вирусом COVID-19. В итоге заболели не все добровольцы, и эксперты занялись изучением уникальных реакций иммунной системы, позволяющих противостоять инфекции.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Смертельно опасный вирус SARS-CoV-2, согласно лишь подтвержденным данным, поразил 670 млн человек. По информации, представленной ВОЗ в прошлом году, коронавирус унес жизни от 6,9 до 20 миллионов человек, сообщает newkhakasiya.online.

Несмотря на это, далеко не каждый человек, имевший контакт с инфицированным, впоследствии заболел. Специалисты решили выяснить, как избежать заражения, изучив иммунные реакции непосредственно после внедрения вируса в организм и до начала формирования симптомов.

Испытуемым вводили вирус в носовые ходы, после чего изучали изменения в крови и слизистой носа, а также иммунные клетки. Сообщается, что исследователи секвенировали свыше 600 тысяч отдельных клеток.

Иммунный ответ незаболевших волонтеров был нетипичным. Эти люди демонстрировали ранее не изученные врожденные иммунные реакции — более тонкие. У шести заболевших добровольцев отмечались быстрые иммунные реакции в крови, но медленная реакция слизистой.

Также учеными были установлены общие закономерности работы рецепторов активированных Т-клеток. Необычное исследование помогло не только лучше понять взаимодействие клеток иммунной системы, но и открыло возможности для создания инновационных методов лечения коронавируса и других заболеваний с помощью T-клеток.

#Общество
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