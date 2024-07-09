Уровень заработка менеджеров в Свердловской области вырос на 19%

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Кроме менеджеров в регионе высокую зарплату получают сотрудники в области инвестиций — у них заработок составляет более 105 тысяч, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.
Также, согласно данным аналитиков, вырос уровень зарплат в сфере сельхоза — сотрудники этой области получают теперь 91 тысячу. Свердловчане, работающие в салонах красоты и в фитнес-центрах, зарабатывают 66 тысяч.
При этом упали заработки в сфере страхования — эти сотрудники зарабатывают 40 тысяч.
Напомним, в Свердловской области предлагают высокий уровень дохода токарям и фрезеровщикам до 200 тысяч рублей.