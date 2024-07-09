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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Уровень заработка менеджеров в Свердловской области вырос на 19%

Уровень заработка менеджеров в Свердловской области вырос на 19%

9 июля 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney
Менеджеры в Свердловской области стали зарабатывать более 118 тысяч рублей. Такие данные были зафиксированы в июне 2024 года.

Кроме менеджеров в регионе высокую зарплату получают сотрудники в области инвестиций — у них заработок составляет более 105 тысяч, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

Также, согласно данным аналитиков, вырос уровень зарплат в сфере сельхоза — сотрудники этой области получают теперь 91 тысячу. Свердловчане, работающие в салонах красоты и в фитнес-центрах, зарабатывают 66 тысяч.

При этом упали заработки в сфере страхования — эти сотрудники зарабатывают 40 тысяч.

Напомним, в Свердловской области предлагают высокий уровень дохода токарям и фрезеровщикам до 200 тысяч рублей.

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