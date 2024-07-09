В Екатеринбурге поймали серийного вора: преступник совершил 14 дерзких краж

Мужчина в течение двух лет, с начала июня 2021 года по июль 2023 года, грабил жителей города. Для осуществления преступления он выбирал квартиры на нижних этажах. Ночью он забирался в дом через окно или отжимал балконную дверь. Причем делал это он весьма дерзко, не опасаясь того, что в квартире находятся владельцы. Мужчина спокойно проходил мимо спящих людей, забирал ценности и уходил через дверь. Он даже запирал ее за собой.