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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Екатеринбурге домушник совершил 14 ограблений в присутствии хозяев

В Екатеринбурге поймали серийного вора: преступник совершил 14 дерзких краж

9 июля 2024, 08:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге домушник совершил 14 ограблений в присутствии хозяев

Серийный грабитель задержан в Екатеринбурге. Преступник совершил 14 дерзких ограблений прямо в присутствии дома хозяев.

Мужчина в течение двух лет, с начала июня 2021 года по июль 2023 года, грабил жителей города. Для осуществления преступления он выбирал квартиры на нижних этажах. Ночью он забирался в дом через окно или отжимал балконную дверь. Причем делал это он весьма дерзко, не опасаясь того, что в квартире находятся владельцы. Мужчина спокойно проходил мимо спящих людей, забирал ценности и уходил через дверь. Он даже запирал ее за собой.

Таким образом мужчина ограбил людей на 350 тысяч. Екатеринбуржец получил 4,5 года колонии строгого режима.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Криминал#Ограбление#Вор#Екатеринбург#Инцидент
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