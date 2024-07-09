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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Госдуме поддержат выдворение мигрантов из РФ еще по 20 статьям КоАП

В Госдуме поддержат выдворение мигрантов из РФ еще по 20 статьям КоАП

9 июля 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты Госдумы поддержат депортацию мигрантов еще по десяткам административных статей. Данный законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Так, иностранцев будут выдворять из страны за ложную информацию при миграционном учете, неисполнение распоряжений силовиков, публичной демонстрации символики, которая признана в РФ экстремистской или нацистской, и другие нарушения, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, контроль миграции является приоритетным вопросом, так как депутатам поступает множество обращений от граждан, также данная тема обсуждается с россиянами в избирательных округах.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 18 мигрантов, у которых были выявлены различные нарушения законов РФ.

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