В Госдуме поддержат выдворение мигрантов из РФ еще по 20 статьям КоАП

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Так, иностранцев будут выдворять из страны за ложную информацию при миграционном учете, неисполнение распоряжений силовиков, публичной демонстрации символики, которая признана в РФ экстремистской или нацистской, и другие нарушения, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, контроль миграции является приоритетным вопросом, так как депутатам поступает множество обращений от граждан, также данная тема обсуждается с россиянами в избирательных округах.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 18 мигрантов, у которых были выявлены различные нарушения законов РФ.