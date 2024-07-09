В Госдуме поддержат выдворение мигрантов из РФ еще по 20 статьям КоАП

Так, иностранцев будут выдворять из страны за ложную информацию при миграционном учете, неисполнение распоряжений силовиков, публичной демонстрации символики, которая признана в РФ экстремистской или нацистской, и другие нарушения, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.