В свердловском селе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Предварительные данные показывают, что водитель автомобиля нарушил правила ПДД, проигнорировав необходимость уступить дорогу. Подчеркивается, что 16-летний мотоциклист не имел возможности совершить нужный маневр.
На данный момент мотоциклиста госпитализировали в больницу Екатеринбурга, где врачи обнаружили травму ноги и многочисленные ссадины.
В результате происшествия сотрудники ГАИ признали вину обоих участников ДТП. Протокол составили и на родителей пострадавшего с формулировкой «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Сейчас проводятся необходимые проверки.
В Госавтоинспекции Свердловской области дополнительно напомнили о том, что передвижение несовершеннолетних на транспортных средствах должны контролировать их законные представители.
Напомним, что недавно в Свердловской области назвали самую частую причину ДТП.