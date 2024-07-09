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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В свердловском селе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста

В свердловском селе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста

9 июля 2024, 12:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В селе Косулино Белоярского района произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Elantra и мотоцикла Kayo. На данный момент инспекторы ГИБДД проводят расследование, однако уже известны некоторые обстоятельства.

Предварительные данные показывают, что водитель автомобиля нарушил правила ПДД, проигнорировав необходимость уступить дорогу. Подчеркивается, что 16-летний мотоциклист не имел возможности совершить нужный маневр.

На данный момент мотоциклиста госпитализировали в больницу Екатеринбурга, где врачи обнаружили травму ноги и многочисленные ссадины.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате происшествия сотрудники ГАИ признали вину обоих участников ДТП. Протокол составили и на родителей пострадавшего с формулировкой «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Сейчас проводятся необходимые проверки.

В Госавтоинспекции Свердловской области дополнительно напомнили о том, что передвижение несовершеннолетних на транспортных средствах должны контролировать их законные представители.

Напомним, что недавно в Свердловской области назвали самую частую причину ДТП.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария
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