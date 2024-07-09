В Свердловской области дети на мопеде попали в аварию и скрылись

Однако молодым людям понадобилась медицинская помощь, поэтому они обратились в городскую больницу Первоуральска с жалобами на ссадины и ушибы. В результате выяснилось, что права на управление таким транспортным средством юноша получил всего около месяца назад, сам находился в шлеме на момент аварии, а вот пассажиру повезло меньше: на ней защитного средства не было.