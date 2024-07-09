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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Двое детей пострадали в ДТП с мопедом в Свердловской области

В Свердловской области дети на мопеде попали в аварию и скрылись

9 июля 2024, 11:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Двое детей пострадали в ДТП с мопедом в Свердловской области

В ГИБДД Свердловской области сообщили о начале проверки по факту нарушения ПДД несовершеннолетними. Молодой человек 16-ти лет, находящийся за рулем мопеда Yamakasi Diablo, превысил скоростные ограничения и не справился с управлением.

В результате он, как и его 14-летняя пассажирка, опрокинулись на транспортном средстве, а затем скрылись с места происшествия, утаив факт от полиции.

Однако молодым людям понадобилась медицинская помощь, поэтому они обратились в городскую больницу Первоуральска с жалобами на ссадины и ушибы. В результате выяснилось, что права на управление таким транспортным средством юноша получил всего около месяца назад, сам находился в шлеме на момент аварии, а вот пассажиру повезло меньше: на ней защитного средства не было.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас проводится возбуждение дела об административном правонарушении по нескольким статьям, а на родителей незадачливого гонщика составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее в Свердловской области женщина получила травму головы, упав с самоката.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#Мотоцикл#Травмы#18+#Екатеринбург#Авария
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