В Свердловской области дети на мопеде попали в аварию и скрылись

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В результате он, как и его 14-летняя пассажирка, опрокинулись на транспортном средстве, а затем скрылись с места происшествия, утаив факт от полиции.
Однако молодым людям понадобилась медицинская помощь, поэтому они обратились в городскую больницу Первоуральска с жалобами на ссадины и ушибы. В результате выяснилось, что права на управление таким транспортным средством юноша получил всего около месяца назад, сам находился в шлеме на момент аварии, а вот пассажиру повезло меньше: на ней защитного средства не было.
Сейчас проводится возбуждение дела об административном правонарушении по нескольким статьям, а на родителей незадачливого гонщика составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Ранее в Свердловской области женщина получила травму головы, упав с самоката.