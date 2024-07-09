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Published Сегодня, 07:58

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Нудист гулял по дороге в Сысерти

В Сысерти заметили нудиста на дороге

9 июля 2024, 07:58

Нудист гулял по дороге в Сысерти

В Сысерти Свердловской области жители сумели запечатлеть на видео довольно необычную прогулку одного из граждан. Он отдыхал на проезжей части полностью обнаженным. Выяснить, мужчина это или женщина, пока не удалось.

На кадрах, которые опубликовал telegram-канал «Подслушано Сысерть №1» заметно, как водитель старается избежать наезда на нудиста — транспорт перестроился левее, чтобы не задеть «отдыхающего».

Пользователи активно комментируют происшествие. Так, например, один из комментаторов написал: «По Сысерти нудисты-туристы ходят уже».

Ранее другой нудист стал героем новостей в Екатеринбурге. После проявления неадекватности к нему пришлось вызвать «Скорую помощь».

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Скандал#Прогулка#Сысерть#Нудист#18+#Екатеринбург
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