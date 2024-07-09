В Сысерти заметили нудиста на дороге

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
На кадрах, которые опубликовал telegram-канал «Подслушано Сысерть №1» заметно, как водитель старается избежать наезда на нудиста — транспорт перестроился левее, чтобы не задеть «отдыхающего».
Пользователи активно комментируют происшествие. Так, например, один из комментаторов написал: «По Сысерти нудисты-туристы ходят уже».
Ранее другой нудист стал героем новостей в Екатеринбурге. После проявления неадекватности к нему пришлось вызвать «Скорую помощь».