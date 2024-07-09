В Сысерти заметили нудиста на дороге

Нудист гулял по дороге в Сысерти

В Сысерти Свердловской области жители сумели запечатлеть на видео довольно необычную прогулку одного из граждан. Он отдыхал на проезжей части полностью обнаженным. Выяснить, мужчина это или женщина, пока не удалось.