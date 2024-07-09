В воде были без взрослых: тагильские полицейские не разрешили детям искупаться

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Правоохранители Нижнего Тагила в связи с установившейся жарой проводят профилактические рейды на берегах местных водоемов. В понедельник, 8 июля, полицейские обнаружили на берегу реки троих детей, которые собирались купаться без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба УМВД «Нижнетагильское».
Сотрудники полиции рассказали детям об опасностях самостоятельного купания. Также они побеседовали с родителями других подростков, которые находились на берегу. Им напомнили, что за оставление несовершеннолетних без присмотра по закону полагается административное наказание.
Были ли составлены протоколы о правонарушении в отношении родителей задержанных подростков, пресс-служба не уточняет.
Ранее в Первоуральске двое несовершеннолетних попали в аварию на мопеде и скрылись.