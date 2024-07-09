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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Тагиле полицейские выгнали из воды купавшихся без взрослых детей

В воде были без взрослых: тагильские полицейские не разрешили детям искупаться

9 июля 2024, 15:56
Фото: пресс-служба УМВД «Нижнетагильское»

В Тагиле полицейские выгнали из воды купавшихся без взрослых детей

В Нижнем Тагиле 10-летняя девочка и два мальчика собирались купаться, но их остановили полицейские. Дети были без присмотра взрослых и могли утонуть.

Правоохранители Нижнего Тагила в связи с установившейся жарой проводят профилактические рейды на берегах местных водоемов. В понедельник, 8 июля, полицейские обнаружили на берегу реки троих детей, которые собирались купаться без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба УМВД «Нижнетагильское».

Фото: пресс-служба УМВД «Нижнетагильское»

Сотрудники полиции рассказали детям об опасностях самостоятельного купания. Также они побеседовали с родителями других подростков, которые находились на берегу. Им напомнили, что за оставление несовершеннолетних без присмотра по закону полагается административное наказание.

Были ли составлены протоколы о правонарушении в отношении родителей задержанных подростков, пресс-служба не уточняет.

Ранее в Первоуральске двое несовершеннолетних попали в аварию на мопеде и скрылись.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Рейд#Профилактика#Жара#Купание#Екатеринбург#Проверки
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