«Водоканал» в Екатеринбурге сбрасывал в Исеть опасные вещества

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В результате проверочного мероприятия было установлено, что компания сбрасывала опасные вещества в Исеть, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.
Ведомство предписало коммунальной организации устранить вышеуказанные нарушения. В отношении должностных лиц организации и юрлиц будут возбуждены дела.
Напомним, под Нижним Тагилом обмелел Верхний прудок после того, как прорвало берег. Из-за этого в водоеме погибла вся рыба и исчезла вода, которую свердловчане, живущие рядом, набирали для полива растений.