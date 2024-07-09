tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

«Водоканал» в Екатеринбурге сбрасывал в Исеть опасные вещества

«Водоканал» в Екатеринбурге сбрасывал в Исеть опасные вещества

9 июля 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
В работе «Водоканала» в Екатеринбурге были выявлены различные нарушения. Их выявил Росприроднадзор во время проверки.

В результате проверочного мероприятия было установлено, что компания сбрасывала опасные вещества в Исеть, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Ведомство предписало коммунальной организации устранить вышеуказанные нарушения. В отношении должностных лиц организации и юрлиц будут возбуждены дела.

Напомним, под Нижним Тагилом обмелел Верхний прудок после того, как прорвало берег. Из-за этого в водоеме погибла вся рыба и исчезла вода, которую свердловчане, живущие рядом, набирали для полива растений.

Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом покрылся сине-зелеными водорослями
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть тонн опасной рыбы выявили в Свердловской областиВ шести киосках в Екатеринбурге выявлены десятки нарушений и антисанитарияПриродоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом
#Елизавета Зиборова#Экология#Проверка#Река#Исеть#МУП "Водоканал"#ЧП#Загрязнение#Нарушения#Вредные вещества#Росприроднадзор#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Бесшумно и быстро: спасатель рассказал TagilCity.ru о причинах гибели детей в воде
Сегодня, 10:22
Бастрыкин поручил возбудить дело после приставаний мигранта к девушке в Екатеринбурге
Сегодня, 05:53
Банда мигрантов в Екатеринбурге получила в сумме 100 лет за подготовку терроризма
Сегодня, 08:37
В Свердловской области будут судить нелегального золотодобытчика
Сегодня, 07:54
Деревья в Нижнем Тагиле будут кронировать новым безопасным способом
Сегодня, 10:15
«Любимый сын и прекрасный друг»: в Невьянске прощаются с бойцом СВО
Сегодня, 07:17