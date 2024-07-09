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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Врач рассказала о недостатках L-карнитина

9 июля 2024, 05:15
Доктор-терапевт Юлия Миронова поделилась с Газетой.ru мнением о L-карнитине. По ее словам, это вещество не помогает бороться с усталостью и не способствует ускорению обмена веществ.

Применение пищевых добавок с ним неэффективно. Исследований, подтверждающих пользу L-карнитина для здоровья, нет. Тем не менее, его используют для лечения пациентов, проходящих гемодиализ. Его нужное количество можно получить из мяса и молочных продуктов, отметила Миронова.

Хотите быть энергичными? Наверное, каждый мечтает о моментальном решении в виде таблетки. Но на самом деле взаимодействие организма и добавки сложнее, чем кажется, пишет sibdepo.ru.

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