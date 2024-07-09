Врач рассказала о недостатках L-карнитина

Применение пищевых добавок с ним неэффективно. Исследований, подтверждающих пользу L-карнитина для здоровья, нет. Тем не менее, его используют для лечения пациентов, проходящих гемодиализ. Его нужное количество можно получить из мяса и молочных продуктов, отметила Миронова.