Врач рассказала о недостатках L-карнитина

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Применение пищевых добавок с ним неэффективно. Исследований, подтверждающих пользу L-карнитина для здоровья, нет. Тем не менее, его используют для лечения пациентов, проходящих гемодиализ. Его нужное количество можно получить из мяса и молочных продуктов, отметила Миронова.
Хотите быть энергичными? Наверное, каждый мечтает о моментальном решении в виде таблетки. Но на самом деле взаимодействие организма и добавки сложнее, чем кажется, пишет sibdepo.ru.