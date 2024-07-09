Вспышки на Солнце могут спровоцировать магнитные бури в ближайшие три дня

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Жители Земли до сих пор вспоминают май 2024 года, когда планету сотрясали сильнейшие магнитные бури. Головные боли, бессонница, повышенная раздражительность — вот лишь небольшой перечень проблем со здоровьем, которые ощутили на себе люди. Еще хуже пришлось технике. Причем плохо работали не только бытовые компьютеры и обычные сотовые телефоны: наблюдались глобальные сбои в системах GPS и «Глонасс».
К сожалению, пока прогнозы ученых о том, что Солнце подарит нам несколько беззаботных недель без магнитных бурь, не оправдываются. Так, по долгосрочному прогнозу Лаборатории солнечной энергии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук, в июле магнитных бурь быть не должно, однако непредсказуемое поведение Солнца в последние три дня может в корне изменить ситуацию.
На звезде не прекращаются вспышки: они идут одна за другой практически без перерыва. 7 и 8 июля произошло около 20 вспышек. За 9 июля — пять. В основном, это вспышки небольшой интенсивности — ученые относят их к уровню С, самому слабому по классификации астрономов. Однако большое количество взрывов на Солнце, если они следуют один за другим, могут привести к возмущению магнитосферы Земли.
По данным Лаборатории, в четверг, 11 июля, магнитосфера нашей голубой планеты будет неспокойной. Полноценной магнитной бурей назвать это нельзя, но все же самые чувствительные земляне могут столкнуться с неприятными последствиями.
На самом деле, влияние магнитных бурь на самочувствие людей на данном этапе развития науки изучено недостаточно. Как отмечает врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова, большую роль в изменении самочувствия играет так называемый эффект «ноцебо». Это психосоматическое явление: люди начинают плохо себя чувствовать, когда им сообщают о вспышках на Солнце и начале магнитной бури. Фактически человек сам внушает себе, что у него заболит голова, поднимется давление и начнется одышка. Именно поэтому метеозависимость нередко идет рука об руку с повышенной тревожностью.
Но существует и другая точка зрения. Есть научные доказательства, что у людей во время магнитных бурь меняются свойства крови — она становится более густой и вязкой. А это реальный фактор, который может спровоцировать инфаркт или инсульт. Вот почему врачи все же советуют вести себя осторожно в такие дни, принимать назначенные лекарства, хорошо высыпаться и как можно меньше нервничать.