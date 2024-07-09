Вспышки на Солнце могут спровоцировать магнитные бури в ближайшие три дня

Но существует и другая точка зрения. Есть научные доказательства, что у людей во время магнитных бурь меняются свойства крови — она становится более густой и вязкой. А это реальный фактор, который может спровоцировать инфаркт или инсульт. Вот почему врачи все же советуют вести себя осторожно в такие дни, принимать назначенные лекарства, хорошо высыпаться и как можно меньше нервничать.