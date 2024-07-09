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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Туристы рассказали, что творится на курортах Черного моря в 2024 году

Высокие цены, грязное море и драки: беспредел на курортах Черного моря в 2024 году

9 июля 2024, 12:05
Фото: 1MI

Туристы рассказали, что творится на курортах Черного моря в 2024 году

Курортный сезон в разгаре, и пляжи в Краснодарском крае забиты отдыхающими. Но далеко не все туристы получают удовольствие от своего отпуска. Россияне, в том числе жители Свердловской области, жалуются на грязное море, высокие цены и неадекватов на улицах Сочи, Анапы и других городов.

Мы мечтаем об отпуске у моря затяжной осенью и в разгар холодной зимы. Люди копят деньги и даже берут кредиты, чтобы летом отправиться с семьей на побережье. К сожалению, многие туристы испытывают большое разочарование, когда, наконец, попадают в Сочи, Анапу, Геленджик и другие популярные курорты. Сезон 2024 года выдался напряженным во многих отношениях, и вместо того, чтобы расслабляться на пляже с книжкой в руках, россияне пребывают в постоянном напряжении. Редакция TagilCity.ru узнала, что больше всего тревожит отдыхающих этим летом.

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Ожидание прилетов со стороны Украины

Жительница Свердловской области Ирина Васильева, которая в начале июля отправилась с семьей в Новороссийск, поделилась с TagilCity.ru своими переживаниями по поводу безопасности.

Меня все устраивает: и море, и сервис, и погода. Но мы все время находимся в каком-то тревожном состоянии — а вдруг прилетит. Недавно, например, ВСУ по Ейску ударили. На пляже в Севастополе 23 июня сколько людей погибло. Ночью плохо сплю: просыпаюсь и все время прислушиваюсь. Иногда думаю, лучше бы мы дома на даче отдыхали. Но ребенка на море тоже надо свозить, чтобы меньше зимой болел. Так что выбора у нас особого не было, — рассказала Ирина.
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Высокие цены

По наблюдениям свердловчан, цены в 2024 году непомерно высокие буквально на все. Житель Нижнего Тагила Анатолий путешествует по югу России на автомобиле. За последнюю неделю он преодолел путь от Анапы до Горячего Ключа и сделал свои выводы. В частности, его поразили цены на бензин: литр марки АИ-92 обходится в 53-55 рублей, гораздо дороже, чем на Урале.

Цены выросли значительно. Если брать наш отпуск три года назад, то он был дешевле процентов на 20. Неадекватно высокие расценки на развлечения: покататься на банане — тысяча рублей, на «бублике» в море — полторы тысячи рублей, проехаться на «ракете» по морю — стоимость билета начинается от полутора тысяч рублей. Санкции, уехать особо некуда, Турция подняла цены. Ну и российский бизнес не отстает, - отметил Анатолий.
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При этом деньги с туристов берут буквально за все, рассказывают другие отдыхающие. Например, в бухте Инал Туапсинского района недалеко от пляжа есть платный туалет — дырка в полу в грязном помещении. Ходить туда, а тем более вместе с детьми, просто неприятно. Однако люди все равно ходят и покорно отдают за это немаленькие деньги: ведь другой альтернативы нет.

Грязное море

Море в сезон-2024 грязное, как никогда. Этот факт отмечают многие туристы. В частности, многие говорят о неприятном запахе, который ощущается при купании.

Отдыхаем в Анапе. Такое ощущение, что плаваешь в сточной канаве. Вода какая-то мутная. О том, чтобы нырять и подумать страшно. Так, плаваем себе осторожненько, чтобы случайно воды не наглотаться, — поделилась своими впечатлениями с TagilCity.ru свердловчанка Анна.

По словам Анатолия, температура в последние дни держится под +40 градусов, поэтому море цветет.

Море пахнет, очень много грязи, водоросли, мусор. Такое ощущение, что во многих местах в море сливают канализацию, потому что ощущается нестерпимый запах сероводорода. И в море купаются только самые отчаянные туристы. В основном люди все-таки предпочитают освежаться в бассейнах, — отметил собеседник TagilCity.ru.
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Неадекваты в трусах и драки

Практически каждый день на пляжах и в прибрежных кафе происходят драки и инциденты с неадекватными отдыхающими. Так, в кафе на улице Фабрициуса в Сочи настоящий переполох устроил отдыхающий, который забежал внутрь в одних трусах. Мужчина хватал еду с тарелок, а затем взял стул и начал им размахивать. Об этом происшествии рассказали подписчики паблика «Черный список Сочи».

А читательница TagilCity.ru Ирина стала свидетельницей драки в кафе Новороссийска: две компании молодых людей устроили потасовку из-за свободного столика.

Один из них вцепился другому в волосы и не отпускал, хотят тот орал от боли. Мы уже сделали заказ, но решили уйти от греха подальше, — рассказала Ирина.

Справедливости ради стоит отметить, что многое на курортах Краснодарского края меняется и в лучшую сторону: так, Анатолий отмечает прекрасные дороги, по которым легко и приятно ездить. Также, по словам мужчины, в целом в гостиницах очень неплохой уровень сервиса, причем замечательное обслуживание можно получить не только в пятизвездочных отелях, но и гостиницах более низкого класса.

Ирина отметила развитие общепита: кафе и небольшие ресторанчиков стараются держать марку из-за очень высокой конкуренции. Еда в большинстве заведений, где побывала свердловчанка с семьей, была вкусной и качественной.

Но в целом все собеседники TagilCity.ru отметили, что курортам российского юга еще предстоит решить много задач и с инфраструктурой, и с экологией, и просто с безопасностью на улицах.

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