Высокие цены, грязное море и драки: беспредел на курортах Черного моря в 2024 году

Мы мечтаем об отпуске у моря затяжной осенью и в разгар холодной зимы. Люди копят деньги и даже берут кредиты, чтобы летом отправиться с семьей на побережье. К сожалению, многие туристы испытывают большое разочарование, когда, наконец, попадают в Сочи, Анапу, Геленджик и другие популярные курорты. Сезон 2024 года выдался напряженным во многих отношениях, и вместо того, чтобы расслабляться на пляже с книжкой в руках, россияне пребывают в постоянном напряжении. Редакция TagilCity.ru узнала, что больше всего тревожит отдыхающих этим летом.