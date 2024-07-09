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За выходные в Свердловской области утонули четыре человека

За выходные в Свердловской области утонули четыре человека

9 июля 2024, 06:44
Фото: 1MI
В Свердловской области отдых на водоемах стал роковым для четырех человек. Погиб в том числе и ребенок, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сотрудники МЧС дали рекомендации, как избежать несчастных случаев. Так, например, они настоятельно рекомендуют отдыхающим внимательно относиться к выбору места для купания, отдавая предпочтение оборудованным для этого пляжам. Для безопасности как своей, так и близких людей, не следует злоупотреблять алкоголем. Стоит и более тщательно следить за детьми.

На данный момент уже зафиксирован рост погибших во время купания. Только с начала июня этого года в области утонули 22 человека, в том числе 5 детей. Одной из пострадавших недавно стала несовершеннолетняя девочка, которая отдыхала на реке Айбе.

Накануне на пруду в микрорайоне Станкозавод не успели спасти пятилетнего ребенка, который находился там один, без сопровождения взрослых.

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