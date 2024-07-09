За выходные в Свердловской области утонули четыре человека

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Сотрудники МЧС дали рекомендации, как избежать несчастных случаев. Так, например, они настоятельно рекомендуют отдыхающим внимательно относиться к выбору места для купания, отдавая предпочтение оборудованным для этого пляжам. Для безопасности как своей, так и близких людей, не следует злоупотреблять алкоголем. Стоит и более тщательно следить за детьми.
На данный момент уже зафиксирован рост погибших во время купания. Только с начала июня этого года в области утонули 22 человека, в том числе 5 детей. Одной из пострадавших недавно стала несовершеннолетняя девочка, которая отдыхала на реке Айбе.
Накануне на пруду в микрорайоне Станкозавод не успели спасти пятилетнего ребенка, который находился там один, без сопровождения взрослых.