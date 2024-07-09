Застройщик выплатит жительнице Екатеринбурга 112 тысяч за упавший бетон на машину

Женщина уходя на работу, оставила свой автомобиль на парковке. Вечером в этот же день она заметила, что на машину упал бетонный кусок со строящегося дома через дорогу и повредил покрытие транспорта. Также оказалось разбито лобовое стекло, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.