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Застройщик выплатит жительнице Екатеринбурга 112 тысяч за упавший бетон на машину

Застройщик выплатит жительнице Екатеринбурга 112 тысяч за упавший бетон на машину

9 июля 2024, 10:00
Фото: 1MI
Компания-застройщик «Форум-групп» в Екатеринбурге выплатит женщине 112 тысяч за поврежденный автомобиль Renault Arkana из-за упавшего куска бетона на улице Шейнкмана.

Женщина уходя на работу, оставила свой автомобиль на парковке. Вечером в этот же день она заметила, что на машину упал бетонный кусок со строящегося дома через дорогу и повредил покрытие транспорта. Также оказалось разбито лобовое стекло, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Екатеринбурженка подала претензию компании, однако ее не стали удовлетворять. В полиции отказались возбуждать уголовное дело, после чего женщина обратилась в суд, затребовав взыскать с организации более 137 тысяч.

Суд, рассмотрев обращение, решил, что истица тоже была неосторожна, оставив иномарку неподалеку от стройплощадки. Вследствие этого суд взыскал с застройщика 112 тысяч рублей.

Напомним, спортивная школа в Екатеринбурге выплатит 50 тысяч своему воспитаннику, который сломал несколько позвонков во время хоккейной тренировки.

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