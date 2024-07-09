Застройщик выплатит жительнице Екатеринбурга 112 тысяч за упавший бетон на машину

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Женщина уходя на работу, оставила свой автомобиль на парковке. Вечером в этот же день она заметила, что на машину упал бетонный кусок со строящегося дома через дорогу и повредил покрытие транспорта. Также оказалось разбито лобовое стекло, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Екатеринбурженка подала претензию компании, однако ее не стали удовлетворять. В полиции отказались возбуждать уголовное дело, после чего женщина обратилась в суд, затребовав взыскать с организации более 137 тысяч.
Суд, рассмотрев обращение, решил, что истица тоже была неосторожна, оставив иномарку неподалеку от стройплощадки. Вследствие этого суд взыскал с застройщика 112 тысяч рублей.
Напомним, спортивная школа в Екатеринбурге выплатит 50 тысяч своему воспитаннику, который сломал несколько позвонков во время хоккейной тренировки.