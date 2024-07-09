Жару сменит прохлада в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Так, 9 июля в регионе будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Дневная температура поднимется до +32 градусов жары. К ночи похолодает до +12 градусов, рассказали в УГМС.
10 июля жаркая погода будет держаться на уровне +30 градусов. Ночью 11 июля синоптики не обещают значительных осадков, а температура будет +18 градусов. Днем потеплеет до +29, а также возможен небольшой дождь.
12-15 июля температура станет ниже. Так, ночью будет +10… +15, а в дневное время станет теплее до +19… +24 градусов.
Напомним, 8 июля 2024 года в Свердловской области местами были грозы и дожди. Температура была +30 градусов.