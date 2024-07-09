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Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Жару сменит прохлада в Свердловской области

Жару сменит прохлада в Свердловской области

9 июля 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ожидается понижение температуры к 12 июля 2024 года. При этом 9–11 июля все еще будет жарко.

Так, 9 июля в регионе будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Дневная температура поднимется до +32 градусов жары. К ночи похолодает до +12 градусов, рассказали в УГМС.

10 июля жаркая погода будет держаться на уровне +30 градусов. Ночью 11 июля синоптики не обещают значительных осадков, а температура будет +18 градусов. Днем потеплеет до +29, а также возможен небольшой дождь.

12-15 июля температура станет ниже. Так, ночью будет +10… +15, а в дневное время станет теплее до +19… +24 градусов.

Напомним, 8 июля 2024 года в Свердловской области местами были грозы и дожди. Температура была +30 градусов.

Небольшие дожди ожидаются в Свердловской области
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