Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:18
10 июля в правоохранительных органах будут проводиться следственные мероприятия по делу Старкова, а 11 июля ему будет избрана мера пресечения, пишет Е1.
Напомним, на СВО Василий Старков отправлялся дважды. Предположительно, причиной этого могло стать уголовное дело в отношении экс-руководителя управдора Вячеслава Данилова, который обвиняется во взяточничестве. Его задержали в 2023 году.
Перед тем, как отправиться в зону боевых действий, Старков уволился со своей должности осенью минувшего года.