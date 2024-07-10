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Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО

Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО

10 июля 2024, 05:16
Фото: 1MI
Полицейские задержали бывшего руководителя областного минтранса Василия Старкова, находившегося в зоне СВО, и привезли его в Екатеринбург.

10 июля в правоохранительных органах будут проводиться следственные мероприятия по делу Старкова, а 11 июля ему будет избрана мера пресечения, пишет Е1.

Напомним, на СВО Василий Старков отправлялся дважды. Предположительно, причиной этого могло стать уголовное дело в отношении экс-руководителя управдора Вячеслава Данилова, который обвиняется во взяточничестве. Его задержали в 2023 году.

Перед тем, как отправиться в зону боевых действий, Старков уволился со своей должности осенью минувшего года.

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