Эксперты рассказали, как быстро снизить давление с помощью простой техники

Упражнение на силу хвата — изометрическое сокращение, при котором мышцы одновременно и резко сокращаются, а сосуды сжимаются, и кровь не может через них пробиться. В итоге постоянные тренировки делают сосуды более гибкими, при этом стабилизируется давление.