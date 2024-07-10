Эксперты рассказали, как быстро снизить давление с помощью простой техники

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Исследования показали, что упражнения на увеличение силы хвата могут помочь снизить артериальное давление. Нужно максимально сильно сжимать кисти рук и удерживать мышцы в напряжении несколько секунд. Для достижения результата рекомендуется совершать 8 — 12 повторений два-три раза в неделю. Об этом пишет newia.ru.
Регулярное выполнение этого упражнения пациентами с высоким артериальным давлением привело к тому, что начали снижаться показатели АД. Исследователи считают, что все дело в реакции организма на нагрузку, которая способствует увеличению эластичности сосудов.
Упражнение на силу хвата — изометрическое сокращение, при котором мышцы одновременно и резко сокращаются, а сосуды сжимаются, и кровь не может через них пробиться. В итоге постоянные тренировки делают сосуды более гибкими, при этом стабилизируется давление.
Важно отметить, что частое повышение артериального давления (гипертония) может быть опасным для здоровья человека, так как увеличивается риск сердечных заболеваний, инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, проблем с почками и сосудистой деменции.