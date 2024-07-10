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Published Сегодня, 03:24

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Updated Сегодня, 03:26

Электричка сломалась в пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Электричка сломалась в пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил

10 июля 2024, 03:24
Фото: 1MI
На станции Исеть сломалась электричка, ехавшая из Екатеринбурга в Нижний Тагил.

По словам очевидцев, всех пассажиров попросили покинуть транспорт и поехать на другой электричке, которая отправится только через час, рассказали в группе ВКонтакте «Злой Екатеринбург».

Пассажиры пожаловались на случившееся 9 июля.

Фото: Группа ВКонтакте «Злой Екатеринбург»

Напомним, 13 июня 2024 года на полпути сломалась электричка, которая ехала в Челябинск из Екатеринбурга. Пассажирам из-за этого пришлось час стоять на улице, прежде чем они снова поехали.

В тот день было жарко — температура достигала +30 градусов. Из-за инцидента также задержалось отправление электрички из Челябинска в Екатеринбург.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Исеть#ЧП#Задержка#Электричка#Общественный транспорт#Поломка#Екатеринбург#Инцидент
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