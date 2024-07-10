Электричка сломалась в пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
По словам очевидцев, всех пассажиров попросили покинуть транспорт и поехать на другой электричке, которая отправится только через час, рассказали в группе ВКонтакте «Злой Екатеринбург».
Пассажиры пожаловались на случившееся 9 июля.
Напомним, 13 июня 2024 года на полпути сломалась электричка, которая ехала в Челябинск из Екатеринбурга. Пассажирам из-за этого пришлось час стоять на улице, прежде чем они снова поехали.
В тот день было жарко — температура достигала +30 градусов. Из-за инцидента также задержалось отправление электрички из Челябинска в Екатеринбург.