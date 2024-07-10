Хомяка теперь можно продать: токен Hamster Kombat вышел на бирже Bybit

Есть несколько точек зрения на этот счет. Оптимисты уверяют, что на заре листинга Notcoin скептики также посмеивались и не верили, что на тапалке можно что-то заработать. Но после того, как преданные фанаты игры после официального листинга пополнили свои счета реальными долларами, скептики смеяться перестали. То же самое может произойти и с HMSTR — ибо не зря же Bybit, не зря же прозрачные намеки Дурова на то, что все будет хорошо.