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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Тапалка Hamster Kombat запустила собственный токен на криптобирже Bybit

Хомяка теперь можно продать: токен Hamster Kombat вышел на бирже Bybit

10 июля 2024, 13:42
Фото: Telegram-канал hamster_kombat

Тапалка Hamster Kombat запустила собственный токен на криптобирже Bybit

Таинственные создатели игры-тапалки Hamster Kombat сдержали свое обещание и объявили о начавшемся листинге токена HMSTR на бирже Bybit — пока в рамках премаркета.

Хомяку покровительствует криптовалютный гигант

Поклонники игры Hamster Kombat в течение нескольких месяцев с замиранием сердца ждали известий о листинге токена HMSTR. Фанаты ждали и верили, хотя сроки листинга неоднократно переносились: изначально планировался выход токена в мае, затем — в июне. Но в итоге счастливая весть разнеслась на просторах интернета 8 июля. Причем листинг начала не какая-то маленькая биржа, а платформа Bybit, один из уважаемых криптовалютных гигантов.

За несколько дней до этого основатель и владелец Telegram Павел Дуров объявил, что Hamster Kombat запустят на блокчейне TON.

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Токен HMSTR вышел в свет…

Листинг токена HMSTR буквально взорвал криптовалютный мир: событие вызвало чрезвычайный интерес и даже ажиотаж в мире инвесторов. В начале торгов была установлена цена в 0,05 доллара США, что эквивалентно 3 рублям 65 копейкам по текущему курсу. В первые часы после открытия торговли объемы быстро превысили 100 тысяч токенов. При этом сам токен бросало то в «жар», то в «холод»: из-за высокой волатильности цены его стоимость то поднималась до 238 долларов то резко падала до 0,001 доллара (0,073 рубля).

Однако есть одно большое «но»

Реальных торгов токеном HMSTR на данный момент нет. Вся «суета вокруг дивана» проходит пока в рамках премаркета — технически эта криптовалюта на бирже пока не запущена. Как отметил в беседе с «Коммерсантом» аналитик Виктор Першиков, сейчас идет торговля «ожиданиями», а курс пока устанавливается через баланс спроса и предложения тех, кто заинтересован в покупке или продаже нового токена.

Реальны ли ожидания поклонников Hamster Kombat разбогатеть

Есть несколько точек зрения на этот счет. Оптимисты уверяют, что на заре листинга Notcoin скептики также посмеивались и не верили, что на тапалке можно что-то заработать. Но после того, как преданные фанаты игры после официального листинга пополнили свои счета реальными долларами, скептики смеяться перестали. То же самое может произойти и с HMSTR — ибо не зря же Bybit, не зря же прозрачные намеки Дурова на то, что все будет хорошо.

Пессимисты же говорят о том, если даже если HMSTR в итоге разделит счастливую судьбу Notcoin, то заработают на этом далеко не все, и точно не на острова на Мальдивах и эксклюзивные авто.

Ясно одно: кому-то Hamster Kombat точно выгоден и зачем-то нужен весь этот хайп вокруг проекта. Так что пока продолжаем ждать.

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