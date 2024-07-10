Искали молодых и красивых: владельцев порностудии будут судить в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В Екатеринбурге завершено расследование резонансного дела об организации подпольной студии по изготовлению порнографического контента. Обвиняемыми в этом деле изначально были два уроженца Средней Азии, которые привлекали к «работе» молодых свердловчан. В основном в съемках участвовали студенты вузов и безработные молодые люди, сообщает пресс-служба свердловского УМВД.
В ходе расследования выяснилось, что в незаконный бизнес были вовлечены 14 человек от 18 до 22 лет. Они должны были заниматься сексом на камеру и попутно общаться с подписчиками платформы в видеочате. Студия работала с конца 2022 года, а в июле 2023 года силовики провели спецоперацию и задержали предприимчивых мигрантов. У них изъяли множество носителей информации: диски, компьютеры и другие вещественные доказательства.
Силовики провели несколько экспертиз, в том числе 7 психиатрических. Их результаты помогли установить важные подробности. В данный момент фигурантом уголовного дела является один из организаторов, мужчина 1992 года рождения. Второй обвиняемый скончался из-за длительной и тяжелой болезни.
В конце 2023 года судили жительницу Нижнего Тагила, которая распространяла порнографию в интернете.