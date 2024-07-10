Искали молодых и красивых: владельцев порностудии будут судить в Екатеринбурге

В ходе расследования выяснилось, что в незаконный бизнес были вовлечены 14 человек от 18 до 22 лет. Они должны были заниматься сексом на камеру и попутно общаться с подписчиками платформы в видеочате. Студия работала с конца 2022 года, а в июле 2023 года силовики провели спецоперацию и задержали предприимчивых мигрантов. У них изъяли множество носителей информации: диски, компьютеры и другие вещественные доказательства.