tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Катер врезался в юношу-нарушителя на пруду в Екатеринбурге

Катер врезался в юношу-нарушителя на пруду в Екатеринбурге

10 июля 2024, 04:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге катер наехал на 18-летнего молодого человека, который плавал в пруду в неположенном месте.

Юноша плавал в месте, где нет разрешения для купания. В какой-то момент его задело винтом водного транспорта, рассказали в пресс-службе региональной спасательной службы.

Горожане вытащили пострадавшего екатеринбуржца из воды и отдали врачам. Известно, что угрозы его жизни и здоровью нет.

Напомним, 12 июня 2024 года в Екатеринбурге на водоеме катер столкнулся с лодкой. Две горожанки, которые были в лодке, получили серьезные повреждения. Их отвезли в медучреждение. В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента.

Областной СК обвинил следователя в волоките по делу пострадавшей на сапе в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп мужчины найден в Екатеринбурге спустя два дня поисковПьяный мотоциклист без прав врезался в автомобиль в ЕкатеринбургеРебенок утонул на водоеме в Алапаевске
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пострадавший#ЧП#Пруд#Водоем#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Авария#МЧС#Инцидент#Катер
Подпишитесь
Высокие цены, грязное море и драки: беспредел на курортах Черного моря в 2024 году
Вчера, 12:05
Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО
Сегодня, 05:16
На благо города: свыше 250 новых педагогов будут преподавать в школах Нижнего Тагила
Вчера, 13:30
В воде были без взрослых: тагильские полицейские не разрешили детям искупаться
Вчера, 15:56
Житель Екатеринбурга год назад похитил пятилетнюю дочь и до сих пор не вернул
Сегодня, 05:54