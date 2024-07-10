Катер врезался в юношу-нарушителя на пруду в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Юноша плавал в месте, где нет разрешения для купания. В какой-то момент его задело винтом водного транспорта, рассказали в пресс-службе региональной спасательной службы.
Горожане вытащили пострадавшего екатеринбуржца из воды и отдали врачам. Известно, что угрозы его жизни и здоровью нет.
Напомним, 12 июня 2024 года в Екатеринбурге на водоеме катер столкнулся с лодкой. Две горожанки, которые были в лодке, получили серьезные повреждения. Их отвезли в медучреждение. В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента.