На Урале подрались ученики: школа заплатит за удар по голове и сломанные очки

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Происшествие случилось в начале октября прошлого года в Карповской школе № 5. На перемене девочку стукнул по голове книгой одноклассник. От удара оправа очков разломилась и выпали линзы.
Несмотря на отсутствие видимых повреждений, девочка получила сильный стресс. У подростка нарушился сон.
Суд установил, что школа не обеспечила безопасность во время обучения. В результате общеобразовательное учреждение выплатило девочке 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги уже переданы родителям ребенка.