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Published Сегодня, 10:47

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Школа в Свердловской области заплатит девочке 15 тысяч за разбитые в драке очки

На Урале подрались ученики: школа заплатит за удар по голове и сломанные очки

10 июля 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney

Школа в Свердловской области заплатит девочке 15 тысяч за разбитые в драке очки

В Карпинске школа заплатит компенсацию морального вреда 12-летней девочке, которая получила травму во время ссоры с одноклассником на перемене.

Происшествие случилось в начале октября прошлого года в Карповской школе № 5. На перемене девочку стукнул по голове книгой одноклассник. От удара оправа очков разломилась и выпали линзы.

Несмотря на отсутствие видимых повреждений, девочка получила сильный стресс. У подростка нарушился сон.

Суд установил, что школа не обеспечила безопасность во время обучения. В результате общеобразовательное учреждение выплатило девочке 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги уже переданы родителям ребенка.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Школа#Компенсация#Драка#Екатеринбург
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