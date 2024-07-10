Норильску удалось покинуть топ городов с крайне высоким загрязнением воздуха

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Как сообщает tass.ru, на основании статистики из обзора ведомства о состоянии и загрязнении окружающей среды в стране за прошлый год теперь индекс загрязнения в Норильске определен как «высокий».
На уровне субъектов РФ загрязнение классифицируется как низкое, если ИЗА не доходит до отметки 5, повышенным — при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким — при ИЗА, достигающем 14 или превышающем этот показатель.
В документе отмечается, что Норильск исключили из перечня наиболее загрязненных городов, потому что оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха теперь соответствует показателю ИЗА>7. Выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы сократились по отношению к 2022 году на 140 тысяч тонн (8%). При этом в обзоре указано, что в Центральном районе города концентрации трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных веществ и озона — были выше утвержденных гигиенических нормативов.
Помимо этого, здесь зафиксировано увеличение концентраций диоксида азота и взвешенных веществ. Однако в Росгидромете уточняют, что снижение оценки уровня загрязнения имеет нестабильный характер, и она способна меняться при динамике объема выбросов загрязняющих веществ.
Кроме Норильска из перечня городов убрали Абакан, Вихоревку, Кемерово, Нижневартовск, Тулун, Чегдомын, Черногорск, Димитровград, Серпухов, Махачкалу, Новоульяновск, Новочебоксарск и Пензу. В настоящее время список состоит из 33 городов, в том числе и таких крупных, как Красноярск, Волгоград, Магадан, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Томск и Челябинск.