Норильску удалось покинуть топ городов с крайне высоким загрязнением воздуха

В документе отмечается, что Норильск исключили из перечня наиболее загрязненных городов, потому что оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха теперь соответствует показателю ИЗА>7. Выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы сократились по отношению к 2022 году на 140 тысяч тонн (8%). При этом в обзоре указано, что в Центральном районе города концентрации трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных веществ и озона — были выше утвержденных гигиенических нормативов.