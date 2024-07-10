Новые трамвайные пути и 60 новых трамваев появятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
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Соглашение о сотрудничестве подписали глава региона Евгений Куйвашев и руководитель «Синары» Виктор Леш 10 июля, рассказали в свердловском Департаменте информполитики.
Так, в город закупят 60 трехсекционных трамваев. Кроме того, на улицах обновят 35 километров путей, построят депо и тяговые подстанции. Это поспособствует развитию трамвайной сети и благоустройству Екатеринбурга, поскольку также появятся новые остановки и уличное освещение.
В каких районах будет ездить новый общественный транспорт — в настоящее время не определено. Данный вопрос находится на этапе обсуждений. Пассажиропоток планируется до 200 тысяч человек в сутки. Первый образец нового трамвая представят в 2025 году.
Напомним, в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 марта — Малышева уберут остаток старой трамвайной линии.