tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Новые трамвайные пути и 60 новых трамваев появятся в Екатеринбурге

Новые трамвайные пути и 60 новых трамваев появятся в Екатеринбурге

10 июля 2024, 10:31
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
На улицах Екатеринбурга будут проложены 35 километров новых трамвайный путей, а также начнут ездить 60 новых трамваев. Обновление трамвайной сети обсуждали во время выставки «Иннопром».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава региона Евгений Куйвашев и руководитель «Синары» Виктор Леш 10 июля, рассказали в свердловском Департаменте информполитики.

Так, в город закупят 60 трехсекционных трамваев. Кроме того, на улицах обновят 35 километров путей, построят депо и тяговые подстанции. Это поспособствует развитию трамвайной сети и благоустройству Екатеринбурга, поскольку также появятся новые остановки и уличное освещение.

В каких районах будет ездить новый общественный транспорт — в настоящее время не определено. Данный вопрос находится на этапе обсуждений. Пассажиропоток планируется до 200 тысяч человек в сутки. Первый образец нового трамвая представят в 2025 году.

Напомним, в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 марта — Малышева уберут остаток старой трамвайной линии.

Под трамвайными путями в Екатеринбурге обрушился грунт
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Екатеринбурга уберут трамвайную линиюТрамвай №9 в Нижнем Тагиле временно перестал ездить из-за потопа52 остановки появятся в Екатеринбурге до конца 2024 года
#Елизавета Зиборова#Транспорт#Благоустройство#Модернизация#Трамвай#Трамвайные пути#Трамваи#Остановки#Общественный транспорт#Обновление#Депо#Екатеринбург
Подпишитесь
Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО
Сегодня, 05:16
В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами
Сегодня, 09:01
Катер врезался в юношу-нарушителя на пруду в Екатеринбурге
Сегодня, 04:27
В Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет
Сегодня, 08:14
Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели
Сегодня, 03:41
Житель Екатеринбурга год назад похитил пятилетнюю дочь и до сих пор не вернул
Сегодня, 05:54