Под Екатеринбургом состоится карнавал по мотивам известной сказки Бажова

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Жители и гости Свердловской области смогут увидеть Хозяйку Медной горы, Данилу Мастера и других популярных героев произведений Павла Бажова. Начнется фестиваль с яркого представления в «Парке сказов».
В рамках фестиваля организаторы хотят спустить по реке Исеть сотню венков из полевых цветов. Причем их количество планируют увеличивать каждый год в геометрической прогрессии, как и число самих участников события.
В рамках события, которое запланировано на 13 июля, пройдет также мастер-класс по кулинарии, — рассказали организаторы фестиваля.