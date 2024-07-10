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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Под Екатеринбургом пройдет фестиваль «Малахитовая шкатулка»

Под Екатеринбургом состоится карнавал по мотивам известной сказки Бажова

10 июля 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney

Под Екатеринбургом пройдет фестиваль «Малахитовая шкатулка»

В городе Арамиль состоится карнавал «Малахитовая шкатулка» по мотивам сказки Бажова «Хозяйка Медной горы».

Жители и гости Свердловской области смогут увидеть Хозяйку Медной горы, Данилу Мастера и других популярных героев произведений Павла Бажова. Начнется фестиваль с яркого представления в «Парке сказов».

В рамках фестиваля организаторы хотят спустить по реке Исеть сотню венков из полевых цветов. Причем их количество планируют увеличивать каждый год в геометрической прогрессии, как и число самих участников события.

В рамках события, которое запланировано на 13 июля, пройдет также мастер-класс по кулинарии, — рассказали организаторы фестиваля.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Фестиваль#Развлечение#Екатеринбург
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