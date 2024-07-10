Природный пожар потушен в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Возгорание было устранено на площади 3 гектара. К месту ЧС выезжали сотрудники экстренной службы, рассказали в пресс-службе «Авиалесоохраны».
Напомним, в июле 2024 года жители Свердловской области сотни раз нарушали противопожарный режим, который установлен в регионе с апреля. Так, люди, отдыхающие на природе, разводили костры и разжигали мангалы.
В связи с этим в лесах, на водоемах и в природных местностях региона каждый день ведется патрулирование, чтобы предотвратить возникновение ЧС.