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Природный пожар потушен в Свердловской области

Природный пожар потушен в Свердловской области

10 июля 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области спасателям удалось устранить природный пожар. Огонь вспыхнул 8 июля 2024 года.

Возгорание было устранено на площади 3 гектара. К месту ЧС выезжали сотрудники экстренной службы, рассказали в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Напомним, в июле 2024 года жители Свердловской области сотни раз нарушали противопожарный режим, который установлен в регионе с апреля. Так, люди, отдыхающие на природе, разводили костры и разжигали мангалы.

В связи с этим в лесах, на водоемах и в природных местностях региона каждый день ведется патрулирование, чтобы предотвратить возникновение ЧС.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Спасатели#ЧП#Природа#Тушение#Ликвидация#Природный пожар#18+#Екатеринбург#ЧС#Инцидент#Авиалесоохрана
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