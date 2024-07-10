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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Прокуратура проверит поликлинику в Екатеринбурге после отказа прикрепить младенца

Прокуратура проверит поликлинику в Екатеринбурге после отказа прикрепить младенца

10 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку в детской поликлинике на улице Павла Шаманова, где отказались прикреплять новорожденную девочку с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Проверка будет проводиться на предмет соблюдения закона об охране жизни и здоровья детей. После этого в надзорном органе будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, екатеринбурженка обратилась в поликлинику по месту прописки, чтобы прикрепить к ней дочь, однако ей отказали и предложили проходить врачей за деньги. В медучреждении Сысертского ГО, где семья сейчас проживает, нет узких специалистов, которые могли бы помочь ребенку.

После того огласки данной ситуации ее взял на контроль областной Минздрав.

Минздрав проконтролирует ситуацию с прикреплением ребенка к клинике в Екатеринбурге
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