Прокуратура проверит поликлинику в Екатеринбурге после отказа прикрепить младенца

Напомним, екатеринбурженка обратилась в поликлинику по месту прописки, чтобы прикрепить к ней дочь, однако ей отказали и предложили проходить врачей за деньги. В медучреждении Сысертского ГО, где семья сейчас проживает, нет узких специалистов, которые могли бы помочь ребенку.