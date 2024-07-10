Прокуратура проверит поликлинику в Екатеринбурге после отказа прикрепить младенца

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Проверка будет проводиться на предмет соблюдения закона об охране жизни и здоровья детей. После этого в надзорном органе будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, екатеринбурженка обратилась в поликлинику по месту прописки, чтобы прикрепить к ней дочь, однако ей отказали и предложили проходить врачей за деньги. В медучреждении Сысертского ГО, где семья сейчас проживает, нет узких специалистов, которые могли бы помочь ребенку.
После того огласки данной ситуации ее взял на контроль областной Минздрав.