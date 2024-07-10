Пьяный житель Туринского района загубил знакомых из-за оскорбления

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Свердловчанин пришел домой к знакомым. В какой-то момент он схватил нож и нанес несколько ударов сначала мужчине, а потом женщине. Мужчина скончался на месте ЧП, а женщина умерла в больнице, рассказали в пресс-службе областного СК.
Вскоре злоумышленника задержали. По его словам, он напал на потерпевших из-за того, что они его оскорбили. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. После окончания следствия дело передали в суд.
Напомним, осенью 2023 года в Екатеринбурге пьяный мужчина набросился с ножом на соседа. Пострадавший выжил после ранения, а в отношении нападавшего возбудили дело.