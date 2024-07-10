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На Урале мужчина зарезал двоих знакомых в пьяной ссоре

Пьяный житель Туринского района загубил знакомых из-за оскорбления

10 июля 2024, 07:13
Фото: 1MI

На Урале мужчина зарезал двоих знакомых в пьяной ссоре

В Туринском районе пьяный местный житель убил ножом женщину и мужчину во время конфликта. Происшествие случилось утром 16 марта 2024 года.

Свердловчанин пришел домой к знакомым. В какой-то момент он схватил нож и нанес несколько ударов сначала мужчине, а потом женщине. Мужчина скончался на месте ЧП, а женщина умерла в больнице, рассказали в пресс-службе областного СК.

Вскоре злоумышленника задержали. По его словам, он напал на потерпевших из-за того, что они его оскорбили. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. После окончания следствия дело передали в суд.

Напомним, осенью 2023 года в Екатеринбурге пьяный мужчина набросился с ножом на соседа. Пострадавший выжил после ранения, а в отношении нападавшего возбудили дело.

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