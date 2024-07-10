Пьяный житель Туринского района загубил знакомых из-за оскорбления

Свердловчанин пришел домой к знакомым. В какой-то момент он схватил нож и нанес несколько ударов сначала мужчине, а потом женщине. Мужчина скончался на месте ЧП, а женщина умерла в больнице, рассказали в пресс-службе областного СК.