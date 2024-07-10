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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:32

Россияне в нескольких областях наблюдали странный объект в небе

10 июля 2024, 05:29
Жители Москвы и пригородов увидели мерцающий объект в небе. Люди заметили яркий светящийся объект, излучающий круговые лучи.

Кроме жителей столицы и близлежащих районов, подобное наблюдали жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, а также Ставропольского края и Санкт-Петербурга. Информация о похожем объекте в небе также появилась в украинских и белорусских источниках. По мнению некоторых СМИ, объектом, пролетавшим в небе, могла быть ракета-носитель Ariane 6 французского производства, запущенная ранее с космодрома в Куру, пишет sibdepo.ru.

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