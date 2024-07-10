Российские биологи опровергли мифы о клещах

Жизнь клеща, как правило, длится около трех лет, и он питается всего раз в год. В начале жизни у клеща всего три пары ног, и он охотится на мелких хищников. На следующий год его размер увеличивается вдвое, появляется еще одна пара ног, и он уже может атаковать более крупных животных. Только на третий год клещ становится взрослым и начинает охотиться на крупное животное или человека, пишет sibdepo.ru.