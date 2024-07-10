Сбер и УрФУ подписали соглашение о совместных технологических проектах

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 09:44
Соответствующий документ на международной промышленной выставке «Иннопром» подписали управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко и ректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Виктор Кокшаров. В рамках соглашения Сбер поможет УрФУ развивать цифровой инжиниринг — передовые технологии для сбора данных и разработки проектов в digital-среде, которые будут использоваться в образовательных программах университета, организовывать и проводить совместные научно-исследовательские разработки совместно с Инженерным центром УрФУ. В результате студенты и научные работники смогут моделировать в цифровом пространстве отдельные детали, механизмы и целые производства. Университету будет оказана информационная поддержка от Сбера в области микроэлектронных технологий, которая позволит развивать инженерные образовательные направления с учетом всех тенденций и перспектив в этой сфере.
Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:
«Сбер заинтересован в популяризации и поддержке инженерных специальностей, поэтому готов предлагать помощь в реализации инновационных проектов в этой сфере. Для этого мы с университетом договорились развивать Инжиниринговый центр УрФУ, ведь так у студентов и научных работников появится больше возможностей заниматься проектированием новых технологических решений. Помощь в таких передовых сферах помогает улучшать работу всей ключевой отрасли промышленности и дает уверенность, что наша молодежь получит в ходе образования только качественные и актуальные знания».
Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина:
«Цифровая инженерия — одна из новых областей, развитие которой с большой вероятностью приведет к революционным изменениям в современных технологиях. Сбер помогает УрФУ удерживать мировой уровень по качеству обучения, оказывая поддержку в развитии разных направлений. Мы нацелены на то, чтобы прививать интерес к высшему техническому образованию еще со школьных лет, поэтому параллельно Сбер помогает университету развивать проекты, направленные на школьников, в том числе на учащихся СУНЦ УрФУ».