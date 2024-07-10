Сбер и УрФУ подписали соглашение о совместных технологических проектах

Соответствующий документ на международной промышленной выставке «Иннопром» подписали управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко и ректор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Виктор Кокшаров. В рамках соглашения Сбер поможет УрФУ развивать цифровой инжиниринг — передовые технологии для сбора данных и разработки проектов в digital-среде, которые будут использоваться в образовательных программах университета, организовывать и проводить совместные научно-исследовательские разработки совместно с Инженерным центром УрФУ. В результате студенты и научные работники смогут моделировать в цифровом пространстве отдельные детали, механизмы и целые производства. Университету будет оказана информационная поддержка от Сбера в области микроэлектронных технологий, которая позволит развивать инженерные образовательные направления с учетом всех тенденций и перспектив в этой сфере.