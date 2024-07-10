Снижение будет? Выбросы ЕВРАЗ НТМК в НМУ накрыли Нижний Тагил

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Облака выбросов читатели TagilCity.ru фиксировали еще до НМУ. Так, за день до введения режима, наш читатель Иван прислал фотографии из Алтайского микрорайона. На небе виднеется серый дым, распространяющийся над заводом-загрязнителем ЕВРАЗ НТМК.
На следующий день после введения НМУ тагильчане продолжать показывать нам фотографии смога. Красивый пейзаж с видами Тагильского пруда омрачили столбы серого и черного дыма.
Практически на протяжении всего периода условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей, в Нижнем Тагиле горожане замечали небо цвета кирпича.
С 5-го НМУ, а ЕВРАЗ шпарит, черный дым каждый день, особенно после 20:00. Сейчас вонь и черный дым. Проветрить невозможно квартиру. На фото плохо видно. В окно очень черно, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Елена.
Также в этот день коричневое облако впервые застыло над Нижним Тагилом уже в утренние часы. При этом, согласно официальным данным «Уральского УГМС», 7 июля превышение зафиксировано не было.
Черный дым волновал горожан в вечернее время. Так, гуляющие в парке Народный после 18:00 сняли ситуацию над заводом. Позже горожане сообщали о удушающем запахе на вокзале.
Были в районе вокзала вечером 8 июля — пахло жутко выбросами, даже голова разболелась и затошнило, — рассказывает читательница TagilCity.ru Мария.
Рассвет тагильчанин по имени Александр встречал у окна, наблюдая картину над заводом.
Рассвет самого голубого неба во всей России. Вид на НТМК с горы Шихан утром 9 июля. Местное Бали, — комментирует читатель TagilCity.ru.
В этот же день несколькими часами позже корреспондент TagilCity.ru заметил, что в обе стороны от завода растянулись серые выбросы.
Около 16:00 часов пришла за ребенком в садик на Газетной. Дети играли на улице, у них был праздник. Под конец праздника на площадке сильно запахло коксом. Обидно стало за малышей, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
Действие НМУ продолжается. Его продлили до 20:00 часов 11 июля. Уже с утра над ЕВРАЗ НТМК зависли выбросы коричневого цвета. Запах на вокзале не ощущается.
Жители Нижнего Тагила могут жаловаться на выбросы в ведомства. Ранее редакция TagilCity.ru подготовила материал с примерными шаблонами обращений в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.