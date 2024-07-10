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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Выбросы ЕВРАЗ НТМК накрыли Нижний Тагил в дни экстренного предупреждения

Снижение будет? Выбросы ЕВРАЗ НТМК в НМУ накрыли Нижний Тагил

10 июля 2024, 12:52

Выбросы ЕВРАЗ НТМК накрыли Нижний Тагил в дни экстренного предупреждения

С 5 июля в Нижнем Тагиле действует предупреждение об НМУ, однако, судя по цветному небу, фотографиями которого жители города делятся с редакцией TagilCity.ru, объем выбросов в опасные дни не контролируется.

4 июля

Облака выбросов читатели TagilCity.ru фиксировали еще до НМУ. Так, за день до введения режима, наш читатель Иван прислал фотографии из Алтайского микрорайона. На небе виднеется серый дым, распространяющийся над заводом-загрязнителем ЕВРАЗ НТМК.

Выбросы 4 июляВыбросы 4 июля
Выбросы 4 июля
Фото: tagilcity.ru

6 июля

На следующий день после введения НМУ тагильчане продолжать показывать нам фотографии смога. Красивый пейзаж с видами Тагильского пруда омрачили столбы серого и черного дыма.

Выбросы 6 июляВыбросы 6 июля
Выбросы 6 июля
Фото: tagilcity.ru

7 июля

Практически на протяжении всего периода условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей, в Нижнем Тагиле горожане замечали небо цвета кирпича.

С 5-го НМУ, а ЕВРАЗ шпарит, черный дым каждый день, особенно после 20:00. Сейчас вонь и черный дым. Проветрить невозможно квартиру. На фото плохо видно. В окно очень черно, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Елена.
Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

Также в этот день коричневое облако впервые застыло над Нижним Тагилом уже в утренние часы. При этом, согласно официальным данным «Уральского УГМС», 7 июля превышение зафиксировано не было.

Выбросы 7 июляВыбросы 7 июля
Выбросы 7 июля
Фото: tagilcity.ru

8 июля

Черный дым волновал горожан в вечернее время. Так, гуляющие в парке Народный после 18:00 сняли ситуацию над заводом. Позже горожане сообщали о удушающем запахе на вокзале.

Были в районе вокзала вечером 8 июля — пахло жутко выбросами, даже голова разболелась и затошнило, — рассказывает читательница TagilCity.ru Мария.
Выбросы 8 июляВыбросы 8 июля
Выбросы 8 июля
Фото: tagilcity.ru

9 июля

Рассвет тагильчанин по имени Александр встречал у окна, наблюдая картину над заводом.

Рассвет самого голубого неба во всей России. Вид на НТМК с горы Шихан утром 9 июля. Местное Бали, — комментирует читатель TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

В этот же день несколькими часами позже корреспондент TagilCity.ru заметил, что в обе стороны от завода растянулись серые выбросы.

Около 16:00 часов пришла за ребенком в садик на Газетной. Дети играли на улице, у них был праздник. Под конец праздника на площадке сильно запахло коксом. Обидно стало за малышей, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

10 июля

Действие НМУ продолжается. Его продлили до 20:00 часов 11 июля. Уже с утра над ЕВРАЗ НТМК зависли выбросы коричневого цвета. Запах на вокзале не ощущается.

Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

Куда жаловаться?

Жители Нижнего Тагила могут жаловаться на выбросы в ведомства. Ранее редакция TagilCity.ru подготовила материал с примерными шаблонами обращений в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#НМУ#Выбросы#Смог#Екатеринбург#ЕВРАЗ#Режим НМУ#Фоторепортаж
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