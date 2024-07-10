Стоимость квадратного метра «однушек» в Екатеринбурге увеличилась на 14 тысяч за год

Трехкомнатное жилье покупателям сейчас приходится приобретать за стоимость, которая увеличилась на 7%. В сравнении с началом лета предыдущего года, когда цена за метр была 104 000 рублей, сейчас она стала больше и повысилась до 112 000 рублей.