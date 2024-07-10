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Стоимость квадратного метра «однушек» в Екатеринбурге увеличилась на 14 тысяч за год

Стоимость квадратного метра «однушек» в Екатеринбурге увеличилась на 14 тысяч за год

10 июля 2024, 09:39
Фото: 1MI
Квадратный метр однокомнатных квартир на «вторичке» в Екатеринбурге подорожал более, чем на 11% с июня прошлого года по июнь 2024 года.

Так, в предыдущем месяце квадратный метр «вторички» стоил более 135 тысяч. Это на 14 тысяч больше по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

В целом рост цен на квартиры составил 11,5%. «Двушки» в течение года стали дороже на 12 000 рублей. В июне текущего года за квадратный метр двухкомнатных квартир можно было отдать более 109 000. В настоящее время цены поднялись до 122 000 рублей.

Трехкомнатное жилье покупателям сейчас приходится приобретать за стоимость, которая увеличилась на 7%. В сравнении с началом лета предыдущего года, когда цена за метр была 104 000 рублей, сейчас она стала больше и повысилась до 112 000 рублей.

Напомним, в апреле 2024 года жилье в новостройках Нижнего Тагила стало дешевле на 5,9%.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Жилье#Статистика#Стоимость#Квартиры#Недвижимость#Екатеринбург
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