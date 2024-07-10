Стоимость квадратного метра «однушек» в Екатеринбурге увеличилась на 14 тысяч за год

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Так, в предыдущем месяце квадратный метр «вторички» стоил более 135 тысяч. Это на 14 тысяч больше по сравнению с этим же периодом в прошлом году.
В целом рост цен на квартиры составил 11,5%. «Двушки» в течение года стали дороже на 12 000 рублей. В июне текущего года за квадратный метр двухкомнатных квартир можно было отдать более 109 000. В настоящее время цены поднялись до 122 000 рублей.
Трехкомнатное жилье покупателям сейчас приходится приобретать за стоимость, которая увеличилась на 7%. В сравнении с началом лета предыдущего года, когда цена за метр была 104 000 рублей, сейчас она стала больше и повысилась до 112 000 рублей.
Напомним, в апреле 2024 года жилье в новостройках Нижнего Тагила стало дешевле на 5,9%.