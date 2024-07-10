Свердловские власти поддержат предприятия в получении экологических разрешений

Напомним, кроме разработки правил по комплексному экологическому разрешению, на Среднем Урале реализуются и другие проекты, направленные на снижение негативных выбросов в атмосферу. Так, не менее важная программа «Чистый воздух». Благодаря ее реализации к 2026 году только в Нижнем Тагиле планируется снизить совокупный объем выбросов в атмосферный воздух на 30,436 тысяч тонн, что превысит 20% к уровню 2017 года. На сегодняшний день в федеральном проекте задействованы 12 муниципалитетов.