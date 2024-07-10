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Свердловские власти поддержат предприятия в получении экологических разрешений

Свердловские власти поддержат предприятия в получении экологических разрешений

10 июля 2024, 06:42
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024» власти Свердловской области заявили о намерении поддержать предприятия в получении комплексных экологических разрешений.

На полях масштабного мероприятия органы власти, представители бизнеса и общественники обсудили возможные риски предприятий при получении комплексных экологических разрешений. Разработанный сторонами документ содержит обязательные для выполнения требования в природоохранной сфере и способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду в Свердловской области. Перечень правил включает в себя:

  • Технологические нормативы,
  • Нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих веществ,
  • Нормативы допустимых физических воздействий,
  • Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение,
  • Требования к обращению с отходами производства и потребления,
  • Согласованную программу производственного экологического контроля,
  • Срок действия комплексного экологического разрешения.

Более ста объектов I категории негативного воздействия на экологию должны придерживаться всех установленных правил.

Перед предприятиями Среднего Урала стоит очень сложная и важная задача: до 1 января 2025 года получить комплексное экологическое разрешение. Министерство намерено оказать поддержку всем, кому это необходимо, — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Именно введение комплексных экологических разрешений позволит обеспечить государственное регулирование в области охраны окружающей среды в зависимости от степени негативного воздействия объекта на экологическую обстановку. Работа по взаимодействию с предприятиями Свердловской области находится на особом контроле губернатора Евгения Куйвашева.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев.Глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) — это специальный документ, полученный предприятием в Росприроднадзоре сроком на 7 лет. Его выдают для объектов 1 и 2 категории. КЭР является обязательным для юридического лица или ИП, деятельность которых негативно сказывается на окружающей среде. Документ содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды. Одна из основных задач разрешения — контроль за нормативами сбросов вредных веществ.

Основное отличие комплексных экологических разрешений от устоявшейся системы экологического нормирования, касающегося разрешений на выбросы, сбросы и утвержденных лимитов на размещение отходов, заключается в использовании новой системы, сформированной на основе оценки степени негативного воздействия объекта на экологическую обстановку региона.

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По словам экспертов, основным трудным моментом, с которым сталкиваются предприятия при получении разрешений, является процесс рассмотрения заявки. Процедура занимает 63 рабочих дня, что ограничивает крайний срок подачи документов. Если предприятия, являющиеся природопользователями, не получат комплексные экологические разрешения в течение 2024 года, то уже с 1 января 2025 года к ним будут применяться повышающие коэффициенты при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду. Отсутствие разрешения влечет за собой и административную ответственность.

Напомним, кроме разработки правил по комплексному экологическому разрешению, на Среднем Урале реализуются и другие проекты, направленные на снижение негативных выбросов в атмосферу. Так, не менее важная программа «Чистый воздух». Благодаря ее реализации к 2026 году только в Нижнем Тагиле планируется снизить совокупный объем выбросов в атмосферный воздух на 30,436 тысяч тонн, что превысит 20% к уровню 2017 года. На сегодняшний день в федеральном проекте задействованы 12 муниципалитетов.

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#Анастасия Имамахметова#Экология#Свердловская область#Производство#Губернатор#Евгений Куйвашев#Технологии#Загрязнение#Министерство природных ресурсов#Предприятия#Природа#Промышленность#Власти#Екатеринбург#Денис Мамонтов
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