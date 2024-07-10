Светофор в Нижнем Тагиле отключился из-за аварии

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Светофор прекратил работать в районе Центра оптовой торговли, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
По какой причине произошел сбой в работе дорожного объекта — в данный момент неизвестно. В ближайшее время неисправность будет исправлена.
Напомним, 3 июля 2024 года в Нижнем Тагиле в районе Гальянки временно отключались светофоры в районе Черноисточинского шоссе в связи с плановым отключением электричества.
Также 1 июля в Нижнем Тагиле на некоторое время был выведен из эксплуатации светофорный объект на перекрестке Красногвардейская — Кулибина из-за проводившихся работ.