tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Светофор в Нижнем Тагиле отключился из-за аварии

Светофор в Нижнем Тагиле отключился из-за аварии

10 июля 2024, 10:41
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле случилось аварийное отключение светофора на Фестивальной улице. Технические неполадки произошли 10 июля 2024 года.

Светофор прекратил работать в районе Центра оптовой торговли, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

По какой причине произошел сбой в работе дорожного объекта — в данный момент неизвестно. В ближайшее время неисправность будет исправлена.

Напомним, 3 июля 2024 года в Нижнем Тагиле в районе Гальянки временно отключались светофоры в районе Черноисточинского шоссе в связи с плановым отключением электричества.

Также 1 июля в Нижнем Тагиле на некоторое время был выведен из эксплуатации светофорный объект на перекрестке Красногвардейская — Кулибина из-за проводившихся работ.

В центре Нижнего Тагила начали работать новые светофоры на Циолковского
Узнать подробнее
Читайте также:
Светофор временно не работает на перекрестке в Нижнем ТагилеСветофор на Садовой улице в Нижнем Тагиле временно не работаетСветофоры временно отключат в районе ГГМ в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Тагилстрой#Светофор#Сбой#Отключение#Работы#Екатеринбург#Авария#ЦОДД#Технические неполадки
Подпишитесь
Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО
Сегодня, 05:16
В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами
Сегодня, 09:01
Катер врезался в юношу-нарушителя на пруду в Екатеринбурге
Сегодня, 04:27
В Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет
Сегодня, 08:14
Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели
Сегодня, 03:41
Житель Екатеринбурга год назад похитил пятилетнюю дочь и до сих пор не вернул
Сегодня, 05:54