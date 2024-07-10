Три красавицы вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2024» в Екатеринбурге

Следующий этап конкурса — интернет-голосование, в ходе которого из трех претенденток выберут финалистку. И в августе ее ждет серьезное испытание: девушка отправятся в Москву, где будет сражаться за корону самой красивой офисной работницы наряду с 30 претендентками из других регионов России. Борьба предстоит нешуточная. На кону — огромный приз в 3 млн рублей.