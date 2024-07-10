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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

В Екатеринбурге определили полуфиналисток конкурса «Мисс Офис-202

Три красавицы вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2024» в Екатеринбурге

10 июля 2024, 15:55
Фото: организаторы конкурса «Мисс Офис-2024»

В Екатеринбурге определили полуфиналисток конкурса «Мисс Офис-202

Три офисные сотрудницы представят Свердловскую область в полуфинале престижного международного конкурса «Мисс Офис-2024». В Екатеринбурге завершился отборочный этап.

В кастинге участвовали 35 прекрасных офисных сотрудниц разного ранга — от секретарей до начальниц. В итоге строгое жюри отобрало трех самых достойных претенденток. Представлять Свердловскую область на следующем этапе будут инженер-проектировщик Юлия Баязитова, ведущий экономист Алена Арефьева и помощник руководителя Лариса Антоненко.

Фото: организаторы конкурса «Мисс Офис-2024»

Кроме того, участницы боролись за титул самой обаятельной и привлекательной в народном голосовании. Его проводил портал TagilCity.ru, главный информационный партнер конкурса. В итоге народное жюри отдало свое предпочтение Светлане Баранниковой, сотруднице компании-провайдера.

Следующий этап конкурса — интернет-голосование, в ходе которого из трех претенденток выберут финалистку. И в августе ее ждет серьезное испытание: девушка отправятся в Москву, где будет сражаться за корону самой красивой офисной работницы наряду с 30 претендентками из других регионов России. Борьба предстоит нешуточная. На кону — огромный приз в 3 млн рублей.

Напомним, что конкурс «Мисс Офис» проводится с 2010 года. Его главная цель — популяризация образа деловой и успешной женщины.

Ранее стало известно о начале голосования за «Мисс Офис».

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