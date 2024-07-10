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В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт

В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт

10 июля 2024, 11:39
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле идет капитальный ремонт детского сада «Солнышко» №20 на улице Карла Маркса.

На данный момент в здании полностью проведен демонтаж. Рабочие сделали теплоузел, отремонтировали крышу, положили новые полы, сделали подшивку потолков. Кроме того, в учреждении подготовили стены для штукатурки, сделали пожарную лестницу, навесы и крыльца, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

После того, как будут завершены земляные работы, начнется благоустройство территории: будут сделаны бордюры, положат тротуарную плитку и установят небольшие архитектурные формы. Материал уже закуплен. Фасад будет отремонтирован к сентябрю, а к октябрю завершится благоустройство.

Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле начался капремонт в школе №33.

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