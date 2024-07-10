В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
На данный момент в здании полностью проведен демонтаж. Рабочие сделали теплоузел, отремонтировали крышу, положили новые полы, сделали подшивку потолков. Кроме того, в учреждении подготовили стены для штукатурки, сделали пожарную лестницу, навесы и крыльца, рассказали в пресс-службе мэрии города.
После того, как будут завершены земляные работы, начнется благоустройство территории: будут сделаны бордюры, положат тротуарную плитку и установят небольшие архитектурные формы. Материал уже закуплен. Фасад будет отремонтирован к сентябрю, а к октябрю завершится благоустройство.
Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле начался капремонт в школе №33.