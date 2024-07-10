В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт

После того, как будут завершены земляные работы, начнется благоустройство территории: будут сделаны бордюры, положат тротуарную плитку и установят небольшие архитектурные формы. Материал уже закуплен. Фасад будет отремонтирован к сентябрю, а к октябрю завершится благоустройство.