В Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет

Схема мошенников была известная: звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками полиции или родственниками потерпевших. Преступники рассказывали, что их сын, дочь, брат или иной родственник якобы попал в автоаварию и является главным виновником. Затем убеждали, что за решение проблемы пожилые люди должны дать деньги.