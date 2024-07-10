В Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Подсудимый обвиняется в мошенничестве. Молодой человек входил в состав ОПГ, которая занималась обманом пожилых людей в Свердловской области.
Схема мошенников была известная: звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками полиции или родственниками потерпевших. Преступники рассказывали, что их сын, дочь, брат или иной родственник якобы попал в автоаварию и является главным виновником. Затем убеждали, что за решение проблемы пожилые люди должны дать деньги.
После этого молодой мужчина приезжал к потерпевшим и забирал наличные. Далее он переводил их «коллегам», оставляя часть средств себе.
В результате 11 человек преклонного возраста мошенники обманули в общей сложности на 3,8 млн рублей. Суд приговорил исполнителя к 6 годам тюремного заключения. Других участников преступной группы будут судить отдельно.