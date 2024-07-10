В Екатеринбурге мошенники «записывают» людей к врачу

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Жителям Академического района города Екатеринбург стали поступать звонки с предложением записаться в новую поликлинику. Для этого надо всего лишь назвать код из сообщения. После озвучивания цифр «доктор» обещает прислать талон на прием к профильному специалисту. Об этом сообщает telegram-канал «Академический официальный».
Напоминаем, что нельзя передавать незнакомым людям по телефону никакие данные, в том числе коды из смс-сообщений, так как часто мошенники таким способом взламывают «Госуслуги».