В Екатеринбурге мошенники «записывают» людей к врачу

Жителям Академического района города Екатеринбург стали поступать звонки с предложением записаться в новую поликлинику. Для этого надо всего лишь назвать код из сообщения. После озвучивания цифр «доктор» обещает прислать талон на прием к профильному специалисту. Об этом сообщает telegram-канал «Академический официальный».