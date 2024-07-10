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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Мошенники начали «записывать» в поликлинику жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге мошенники «записывают» людей к врачу

10 июля 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники начали «записывать» в поликлинику жителей Екатеринбурга

Записаться на прием к врачу в несуществующую поликлинику мошенники предлагают жителям Екатеринбурга.

Жителям Академического района города Екатеринбург стали поступать звонки с предложением записаться в новую поликлинику. Для этого надо всего лишь назвать код из сообщения. После озвучивания цифр «доктор» обещает прислать талон на прием к профильному специалисту. Об этом сообщает telegram-канал «Академический официальный».

Напоминаем, что нельзя передавать незнакомым людям по телефону никакие данные, в том числе коды из смс-сообщений, так как часто мошенники таким способом взламывают «Госуслуги».

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Поликлиника#Мошенники#Звонки#Екатеринбург#Доктор#Инцидент
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