В Екатеринбурге почти 140 миллионов потратят на реставрацию старинного особняка

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
На весь комплекс работ выделено чуть меньше 140 миллионов рублей. На эти средства необходимо полностью обновить системы водоснабжения и отопления, отремонтировать вентиляцию и канализацию, а также установить освещение и выполнить фасадные работы.
Предложение выполнить капитальный ремонт здания с большой историей появилось на портале «Госзакупок». Заказчик — управление юстиции по Свердловской области.
По условиям, весь комплекс мероприятий необходимо закончить до конца 2025 года.