tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Старинное здание в Екатеринбурге отремонтируют за 139,5 млн

В Екатеринбурге почти 140 миллионов потратят на реставрацию старинного особняка

10 июля 2024, 07:03
Фото: 1MI

Старинное здание в Екатеринбурге отремонтируют за 139,5 млн

В Екатеринбурге власти решили сделать капремонт исторического здания на улице Пушкина, 24.

На весь комплекс работ выделено чуть меньше 140 миллионов рублей. На эти средства необходимо полностью обновить системы водоснабжения и отопления, отремонтировать вентиляцию и канализацию, а также установить освещение и выполнить фасадные работы.

Предложение выполнить капитальный ремонт здания с большой историей появилось на портале «Госзакупок». Заказчик — управление юстиции по Свердловской области.

По условиям, весь комплекс мероприятий необходимо закончить до конца 2025 года.

В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Деньги#Реставрация#Ремонт#Капремонт#Власть#Екатеринбург
Подпишитесь
Высокие цены, грязное море и драки: беспредел на курортах Черного моря в 2024 году
Вчера, 12:05
Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО
Сегодня, 05:16
Катер врезался в юношу-нарушителя на пруду в Екатеринбурге
Сегодня, 04:27
На благо города: свыше 250 новых педагогов будут преподавать в школах Нижнего Тагила
Вчера, 13:30
В воде были без взрослых: тагильские полицейские не разрешили детям искупаться
Вчера, 15:56
Житель Екатеринбурга год назад похитил пятилетнюю дочь и до сих пор не вернул
Сегодня, 05:54