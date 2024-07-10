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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Сирота из Екатеринбурга едва не осталась на улице

В Екатеринбурге сирота чуть не лишилась жилья после смерти матери

10 июля 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney

Сирота из Екатеринбурга едва не осталась на улице

В Екатеринбурге сироте помогли отстоять право на жилье по договору социального найма.

Девочка после смерти матери имела право продолжать пользоваться их жильем, находящимся в муниципальной собственности. Однако администрация района не выдала 12-ти летней сироте копию документов, необходимых для оформления договора социального найма.

После жалобы в прокуратуру, сирота через суд добилась признания за ней право на жилое помещение на условиях социального найма. Решение может быть обжаловано.

Напомним, в Нижнем Тагиле выделят более 185 миллионов на квартиры для детей-сирот.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Жилье#Сирота#Екатеринбург#Инцидент
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