В Екатеринбурге сирота чуть не лишилась жилья после смерти матери

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Девочка после смерти матери имела право продолжать пользоваться их жильем, находящимся в муниципальной собственности. Однако администрация района не выдала 12-ти летней сироте копию документов, необходимых для оформления договора социального найма.
После жалобы в прокуратуру, сирота через суд добилась признания за ней право на жилое помещение на условиях социального найма. Решение может быть обжаловано.
Напомним, в Нижнем Тагиле выделят более 185 миллионов на квартиры для детей-сирот.