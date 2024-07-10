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В Свердловской области обнаружили опасное загрязнение почвы

В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами

10 июля 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области обнаружили опасное загрязнение почвы

Кировград и Реж признаны опасными городами. Почва здесь содержит количество тяжелых металлов в разы превышающее норму.

Почва в этих 2-х населенных пунктах содержит очень много свинца, меди и цинка. Такие неутешительные показатели связаны с тем, что в регионе находятся предприятия по производству и переработке металлов.

Кроме вышеупомянутых городов опасен также Полевской. Здесь уровень загрязнения почвы чуть ниже и считается умеренно-опасным. Концентрация меди, цинка и никеля превышает показатели нормы от двух до пяти раз.

Однако, по информации Росгидромета, за тридцать лет лишь 3,3% городов попали в опасную категорию, 10,5% в умеренно-опасную. Большая же часть населенных пунктов Свердловской области относится к допустимой категории загрязнения почвы.

Качество питьевой воды ухудшилось в Полевском из-за химического загрязнения
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#Екатерина Смирнова#Экология#Полевской#Кировград#Реж#Загрязнение#Почва#Земля#Екатеринбург#Заводы
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