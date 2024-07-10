В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Почва в этих 2-х населенных пунктах содержит очень много свинца, меди и цинка. Такие неутешительные показатели связаны с тем, что в регионе находятся предприятия по производству и переработке металлов.
Кроме вышеупомянутых городов опасен также Полевской. Здесь уровень загрязнения почвы чуть ниже и считается умеренно-опасным. Концентрация меди, цинка и никеля превышает показатели нормы от двух до пяти раз.
Однако, по информации Росгидромета, за тридцать лет лишь 3,3% городов попали в опасную категорию, 10,5% в умеренно-опасную. Большая же часть населенных пунктов Свердловской области относится к допустимой категории загрязнения почвы.