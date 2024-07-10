«Водоканал» в Екатеринбурге по требованию ФАС изменил договор с «Торговым двором»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
«Торговый двор» является владельцем помещений в доме на Билимбаевской улице, где расположена торговая сеть «Яблоко». У ТЦ заключен договор с «Водоканалом», рассказали в пресс-службе регионального УФАС.
Ранее «Торговый двор» отдал помещения ТЦ предпринимателю для аренды, а предприниматель составил отдельный договор с коммунальной организацией, поэтому оплата услуг по воде была возложена на съемщика.
В связи с этим компания «Торговый двор» обратилась с требованием убрать ТЦ на Билимбаевской из общего контракта, однако организация не стала выполнять просьбу, объяснив отказ тем, что для этого якобы нужно подтвердить, что объект выбыл из собственности.
В УФАС провели проверку и выяснили, что подобное подтверждение не предусмотрено правилами холодного водоснабжения и водоотведения. Организации выдали предупреждение. После этого коммунальщики выполнили требование компании.
Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле «Водоканал» получил предостережение за выбросы опасных веществ в атмосферу.