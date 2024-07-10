tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

«Водоканал» в Екатеринбурге по требованию ФАС изменил договор с «Торговым двором»

«Водоканал» в Екатеринбурге по требованию ФАС изменил договор с «Торговым двором»

10 июля 2024, 12:08
«Водоканал» в Екатеринбурге изменил условия договора в интересах компании «Торговый двор».

«Торговый двор» является владельцем помещений в доме на Билимбаевской улице, где расположена торговая сеть «Яблоко». У ТЦ заключен договор с «Водоканалом», рассказали в пресс-службе регионального УФАС.

Ранее «Торговый двор» отдал помещения ТЦ предпринимателю для аренды, а предприниматель составил отдельный договор с коммунальной организацией, поэтому оплата услуг по воде была возложена на съемщика.

В связи с этим компания «Торговый двор» обратилась с требованием убрать ТЦ на Билимбаевской из общего контракта, однако организация не стала выполнять просьбу, объяснив отказ тем, что для этого якобы нужно подтвердить, что объект выбыл из собственности.

В УФАС провели проверку и выяснили, что подобное подтверждение не предусмотрено правилами холодного водоснабжения и водоотведения. Организации выдали предупреждение. После этого коммунальщики выполнили требование компании.

Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле «Водоканал» получил предостережение за выбросы опасных веществ в атмосферу.

«Водоканал» в Екатеринбурге сбрасывал в Исеть опасные вещества
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько свердловчане будут платить за коммуналку с 1 июляНаложили 10 швов: девушка распорола ногу арматурой в центре НевьянскаПолиция проверит учеников лицея в Екатеринбурге после их обращения в защиту директора
#Елизавета Зиборова#Общество#Договор#Оплата#Коммунальщики#Коммунальные платежи#УФАС#МУП "Водоканал"#Компания#Организация#Требование#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО
Сегодня, 05:16
В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами
Сегодня, 09:01
В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт
Сегодня, 11:39
В Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет
Сегодня, 08:14
Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели
Сегодня, 03:41
Житель Екатеринбурга год назад похитил пятилетнюю дочь и до сих пор не вернул
Сегодня, 05:54