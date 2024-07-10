«Водоканал» в Екатеринбурге по требованию ФАС изменил договор с «Торговым двором»

В связи с этим компания «Торговый двор» обратилась с требованием убрать ТЦ на Билимбаевской из общего контракта, однако организация не стала выполнять просьбу, объяснив отказ тем, что для этого якобы нужно подтвердить, что объект выбыл из собственности.